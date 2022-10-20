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Металлоинвест организовал встречу с потомком П. И. Чайковского

Вчера, 15:10
Фото: «Металлоинвест»
Старооскольцы встретились с Денисом фон Мекк — прямым потомком семей фон Мекк, Чайковских, Давыдовых, меценатом, коллекционером, общественным деятелем, волонтёром культуры, издателем и публицистом.

Родственник великого композитора выступил с лекцией «Пушкин и Чайковский». Организовала встречу компания «Металлоинвест».

— О судьбе композитора мы знаем очень мало, — говорит преподаватель детской музыкальной школы № 3 Эльвира Кирносенко. — А ведь с ним связана целая эпоха, ценности, вкусы и взгляды людей того времени. Многое ли изменилось сегодня? Чайковский говорил: «Там, где слова бессильны, является во всеоружии своём более красноречивый язык — музыка».

— Для меня важно рассказывать современникам о гениях искусства и их великих творениях, — подчеркнул Денис фон Мекк. — Феномен Чайковского как композитора заключается в том, что его произведения сейчас популярнее, чем 150 лет назад. В интернете сегодня можно найти любую музыку, и всё же интерес к творчеству Петра Ильича возрастает год от года, причём по всему миру. Наверное, подлинное искусство сильнее культурных различий, моды и даже времени».

Мало кто знает, но отец великого композитора — Илья Петрович Чайковский — один из первых русских инженеров, он участвовал в развитии отечественного горнозаводского дела, горной металлургии, исследовании природных ресурсов, был одним из активных авторов «Горного журнала», состоял членом Учёного комитета по горной и соляной части.

Денис фон Мекк передал библиотеке новые книги о П. И. Чайковском. Их издаёт фонд, который возглавляет меценат. Это третье издание воспоминаний Галины фон Мекк «Как я их помню». Впервые оно вышло в 1975 году в Лондоне. Затем в 1999-м была издана на русском языке и сразу стала библиографической редкостью. Это — история семьи и история страны. Обыски, допросы, тюрьмы, расстрелы — всего этого досталось с лихвой семейству фон Мекк.

В завершение встречи Лайма Апрелева, руководитель проектов управления устойчивого развития, вручила Денису фон Мекк книгу «Металл в архитектуре», в которой рассказано, в каких отраслях используют продукцию Металлоинвеста. Это издание появилось и в библиотеке

 

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#Металлоинвест#Общество#Белгородская область#Чайковский#Родственники#Встреча
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