Металлоинвест организовал встречу с потомком П. И. Чайковского

— Для меня важно рассказывать современникам о гениях искусства и их великих творениях, — подчеркнул Денис фон Мекк. — Феномен Чайковского как композитора заключается в том, что его произведения сейчас популярнее, чем 150 лет назад. В интернете сегодня можно найти любую музыку, и всё же интерес к творчеству Петра Ильича возрастает год от года, причём по всему миру. Наверное, подлинное искусство сильнее культурных различий, моды и даже времени».