Глава Заксобрания Карелии предложил ввести единый размер выплат мобилизованным

По словам депутата, такая инициатива на фоне ведения Россией военной спецоперации на территории Украины сейчас особенно важна, так как она затрагивает каждый регион РФ. Данная выплата будет являться не только актуальной материальной поддержкой, но и серьезным моральным стимулом для россиян, которые сейчас отправляются защищать свою страну. На данный момент процесс выплаты в разных субъектах России проходит неоднозначно — размер таких начислений варьируется в диапазоне от 50 до 300 тысяч рублей. Заксобрание Карелии считает необходимым утвердить единую выплату из федеральной казны, чтобы обеспечить поддержку мобилизованным и их ближайшим родственникам.