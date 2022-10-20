Глава Заксобрания Карелии предложил ввести единый размер выплат мобилизованным

Как сообщает newsnn.ru, одним из спикеров данного мероприятия выступил председатель Законодательного собрания Республики Карелии Элиссан Шандалович. В общей сложности на конференции, которая собрала представителей всех региональных парламентов Северо-Запада России, обсуждалось порядка 35 тем.
Элиссан Шандалович обратился к зампреду российского правительства Татьяне Голиковой и главе Министерства финансов России Антону Силуанову, призывая их оказать содействие в установлении единоразовой выплаты призванным в рамках частичной мобилизации лицам из федеральной казны.
По словам депутата, такая инициатива на фоне ведения Россией военной спецоперации на территории Украины сейчас особенно важна, так как она затрагивает каждый регион РФ. Данная выплата будет являться не только актуальной материальной поддержкой, но и серьезным моральным стимулом для россиян, которые сейчас отправляются защищать свою страну. На данный момент процесс выплаты в разных субъектах России проходит неоднозначно — размер таких начислений варьируется в диапазоне от 50 до 300 тысяч рублей. Заксобрание Карелии считает необходимым утвердить единую выплату из федеральной казны, чтобы обеспечить поддержку мобилизованным и их ближайшим родственникам.
Присутствующие на заседании депутаты отдали свои голоса за выдвижение данной инициативы на федеральный уровень.
Стоит напомнить, что призванные в ходе частичной мобилизации граждане России получают статус военнослужащих-контрактников. А объем денежных дотаций мобилизованных обещали приравнять к обеспечению государством тех, кто ранее поступил на службу в ВС РФ по контракту.
Председатель карельского Заксобрания уже сообщал о том, что в республике детям погибших в ходе СВО на территории Украины и Донбасса положено дополнительное пособие. Такая мера поддержки будет оказываться до достижения ребенком совершеннолетия, а для тех, кто проходит обучение в вузе на очном отделении, — до 23 лет. Размер такого пособия равняется прожиточному минимуму, который сейчас действует в стране для несовершеннолетних. В Костомукше, Калевальском, Лоухском, Беломорском и Кемском районах Карелии прожиточный минимум достигает 17 083 рубля, а в остальных районах — 15 954 рубля.
Помимо этого, Заксобрание региона предложило предоставить пострадавшим от участия в боевых действиях гражданам, а также всем участникам СВО земли для индивидуального жилищного строительства на бесплатной основе.