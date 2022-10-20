Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Светлана. Она спросила, будут ли вводить на территории Белгородской области комендантский час после подписания президентом РФ последнего указа.
Гладков отметил, что в данном указе есть несколько положений. Но это не обязанность, а возможность.
Никаких решений пока на территории Белгородской области не принято. Завтра пройдёт первое заседание оперативного штаба. Если будут какие-то решения, буду максимально быстро информацию доводить. Но о комендантском часе речи не идёт.
Вячеслав Гладков
Напомним, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении среднего режима реагирования в Белгородской области и других приграничных областях.