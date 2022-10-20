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Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области

Вчера, 16:34
Фото: 1MI
Данный вопрос поступил губернатору в ходе прямой линии. Он отметил, что в указе президента, который был подписан 19 октября, положения носят не обязательный характер, а дают дополнительные возможности.

В ходе прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Светлана. Она спросила, будут ли вводить на территории Белгородской области комендантский час после подписания президентом РФ последнего указа.

Гладков отметил, что в данном указе есть несколько положений. Но это не обязанность, а возможность.

Никаких решений пока на территории Белгородской области не принято. Завтра пройдёт первое заседание оперативного штаба. Если будут какие-то решения, буду максимально быстро информацию доводить. Но о комендантском часе речи не идёт.
Вячеслав Гладков

Напомним, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении среднего режима реагирования в Белгородской области и других приграничных областях.

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Комендантский час#Гладков#Указ президента
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