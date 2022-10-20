Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков: Повестку из другого региона теоретически могут доставить

Вчера, 18:06
Фото: 1MI
Речь идёт о мужчинах, которые не прописаны в Белгородской области, а приехали, например, в гости. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что теоретически им могут доставить повестку из другой области.

Во время прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Анна. Она поинтересовалась, если человек прописан в другом регионе, а приехал в гости в Белгородскую область, могут ли ему вручить повестку.

Если да, надо ли ему будет ехать домой в военкомат? Можно ли выезжать из области?
Анна, белгородка

Также женщина поинтересовалась, есть ли отсрочка от мобилизации для многодетных отцов.

Гладков ответил, что ограничений по выезду и въезду в Белгородскую область нет.

Повестка из другого региона теоретически может быть доставлена, если он находится у нас. Ничего здесь страшного не вижу. Если повестка вручена, он должен вернуться в тот военкомат, который определён в повестке.
Вячеслав Гладков

Что касается отсрочки, губернатор отметил, что она предусмотрена для мужчин, у которых есть минимум трое детей в возрасте до 18 лет.

Читайте также:
Орловцам снова начали вручать повесткиЖена водителя ЕТК в Белгороде считает, что её муж не должен был получить повестку75 получивших повестки белгородцев не будут призваны в армию в рамках мобилизации
#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Повестка#Частичная мобилизация#Военкомат
Подпишитесь
Как выглядит село Никольское под Белгородом после обстрела: фоторепортаж
Вчера, 15:25
Гладков рекомендовал продлить каникулы в белгородских школах
Вчера, 09:23
«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВО
Вчера, 16:26
Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области
Вчера, 19:34
В Ространснадзоре рассказали об иске к ЕТК и ещё к двум белгородским перевозчикам
Вчера, 16:44
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59