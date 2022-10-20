Гладков: Повестку из другого региона теоретически могут доставить

Во время прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Анна. Она поинтересовалась, если человек прописан в другом регионе, а приехал в гости в Белгородскую область, могут ли ему вручить повестку.
Если да, надо ли ему будет ехать домой в военкомат? Можно ли выезжать из области?
Анна, белгородка
Также женщина поинтересовалась, есть ли отсрочка от мобилизации для многодетных отцов.
Гладков ответил, что ограничений по выезду и въезду в Белгородскую область нет.
Повестка из другого региона теоретически может быть доставлена, если он находится у нас. Ничего здесь страшного не вижу. Если повестка вручена, он должен вернуться в тот военкомат, который определён в повестке.
Вячеслав Гладков
Что касается отсрочки, губернатор отметил, что она предусмотрена для мужчин, у которых есть минимум трое детей в возрасте до 18 лет.