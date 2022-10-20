Ещё на двух автобусных маршрутах в Белгороде введут систему check-in/check-out

Пассажирам нужно прикладывать карту на входе и выходе. С карты спишется нужная сумма. Заплатить придётся 20 рублей за поездку в черте города, а также дополнительную сумму в пригороде. Стоимость зависит от километража. Если не приложить карту дважды, то спишется максимальная сумма поездки.