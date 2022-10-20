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Ещё на двух автобусных маршрутах в Белгороде введут систему check-in/check-out

Вчера, 09:20
Фото: администрация Белгорода
С 25 октября такой режим появится в автобусах № 101 «Рынок „Салют“ — Красная Нива» и 113 «Рынок „Салют“ — хутор Сумской», сообщили в мэрии.

На двух маршрутах с 25 октября начинает действовать система check-in/check-out. Речь об автобусах № 101 Рынок «Салют» — Красная Нива и 113 Рынок «Салют» — хутор Сумской.

Пассажирам нужно прикладывать карту на входе и выходе. С карты спишется нужная сумма. Заплатить придётся 20 рублей за поездку в черте города, а также дополнительную сумму в пригороде. Стоимость зависит от километража. Если не приложить карту дважды, то спишется максимальная сумма поездки.

Сheck-in/check-out уже работает в автобусах № 103, 103н, 111, 111у, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227, 237.

 

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#Город#Автобус по расписанию#Новости Белгорода#Белгород#Автобусные маршруты#Оплата проезда#Двойное прикладывание банковской карты#Наталья Корявых
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