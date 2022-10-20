Ещё на двух автобусных маршрутах в Белгороде введут систему check-in/check-out

На двух маршрутах с 25 октября начинает действовать система check-in/check-out. Речь об автобусах № 101 Рынок «Салют» — Красная Нива и 113 Рынок «Салют» — хутор Сумской.
Пассажирам нужно прикладывать карту на входе и выходе. С карты спишется нужная сумма. Заплатить придётся 20 рублей за поездку в черте города, а также дополнительную сумму в пригороде. Стоимость зависит от километража. Если не приложить карту дважды, то спишется максимальная сумма поездки.
Сheck-in/check-out уже работает в автобусах № 103, 103н, 111, 111у, 114, 114д, 127, 172, 223, 223а, 223с, 227, 237.