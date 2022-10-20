Для библиотек Белгорода покупают шестиместный автомобиль

Согласно документам госзакупки, учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Белгорода» готово заключить контракт на поставку легкового автомобиля. Максимально на новое транспортное средство готовы выделить из городского бюджета 3,2 млн рублей.
Машина с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. В комплектации — антиблокировочная система, комплект зимних шин, кондиционер, регулировка рулевой колонки по углу наклона и усилитель рулевого управления.
Количество посадочных мест — шесть. Материал салона будет текстильным, а дверь — сдвижная.
Также в транспортном средстве должна быть предусмотрена антикоррозионная обработка с подкрылками, полноразмерное запасное колесо и сигнализация с автозапуском.
Пассажирские места должны быть с ремнями безопасности, внутри салона — коврики, а на стёклах — тонировка.
Кроме этого, будет предусмотрен набор водителя (аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель, светоотражающий жилет), стабилизатор задней подвески, противотуманные фары и обивка боковин грузового отсека до крыши с улучшенными свойствами.
Поставят товар в течение 45 дней с момента заключения контракта по адресу: Белгород, ул. Н. Островского, 14.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 26 октября.