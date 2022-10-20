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Депутат Госдумы попросил выдать жилищные сертификаты переселённым белгородцам

Вчера, 11:32
Фото: 1MI
С инициативой выступил Владимир Исаков. Он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину. Сертификаты попросили и для жителей Курской области.

Депутат Госдумы Владимир Исаков попросил вице-премьера Марата Хуснуллина выделить жилищные сертификаты для нуждающихся белгородцев и курян. Такие же сертификаты предусматривались для жителей Херсонской области.

Копию документа выложил телеграм-канал «Белгород № 1». Из обращения депутата следует, что нужно инициировать такую помощь не только жителям Херсонщины, но и брянцам, курянам, белгородцам.

Депутат также напомнил, что с начала спецоперации Белгородская область находится под обстрелами практически ежедневно. За это время из сёл эвакуировали почти 3,5 тыс. человек, но в ПВР живут лишь 1,1 тыс. из них.

Ранее сообщалось, что Шебекинский городской округ снова атаковали. Три снаряда упало на территорию сельхозпредприятия. 

 

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#Общество#Операция на Украине#Депутат госдумы#Жилищные сертификаты#Переселённые белгородцы#Наталья Корявых
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