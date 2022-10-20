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Депутат горсовета Белгорода предложил использовать подвалы супермаркетов для укрытия

Вчера, 21:12
Фото: Телеграм-канал «Депутаты Белгорода»
По поручению губернатора в городе продолжается работа по обеспечению безопасности жителей.

Заместитель главы администрации Белгорода Валентин Демидов, глава Управы "Космос" Анатолий Здор, директор управляющей кампании «РЭУ-9» Лилия Рыжкова и представители управления ГОиЧС провели обход подвалов 9-ого избирательного округа. 

Они выявили несколько подземных помещений, которые, возможно, смогут послужить укрытием для жителей МКД, где нельзя использовать подвалы или техподполье. 

«Считаю, необходимо обследовать и подвалы под супермаркетами. Однозначно, в данной непростой ситуации требуется заключение экспертов о пригодности обозначенных объектов», - с такой идей выступил Максим Палесика.
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#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Подвалы
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