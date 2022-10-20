Что такое «ЧВК Вагнера» и кто его создал

61-летний Евгений Пригожин является российским бизнесменом, ресторатором и владельцем группы компаний «Конкорд». Предприниматель женат. У него есть двое детей. Также он занимается организацией питания для высших лиц в России.
Под контролем Пригожина находится частная военная компания ЧВК «Вагнер». На протяжении долгого времени свою причастность к организации он отрицал, но посредством пресс-службы «Конкорд» бизнесмен заявил, что считает «вагнеровцев» «основой русского патриотизма», а также рассказал, как именно создавалась военная компания.
По данным ряда СМИ, «ЧВК Вагнера» было образовано из ЧВК «Славянский корпус», который действовал в Сирии с 2013 года, и базируется в Краснодарском крае. Также сообщалось, что создать компанию предложил Генштаб в конце 2000-х годов.
По словам Пригожина, в 2014 году он, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских на Украине. В итоге бизнесмен решил полететь на один из полигонов и «занялся этим сам».
В комментарии Пригожина сказано, что он сам почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами и нашёл специалистов, которые смогли ему в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер».
В Белгородской области «ЧВК Вагнера» помогает строить оборонительные сооружения. Об этом заявил Пригожин. По его словам, бойцы активно занимаются строительством фортификационных сооружений на территории региона и в ЛДНР. Бизнесмен подчеркнул, что ЧВК готова оказать помощь и другим субъектам при необходимости.