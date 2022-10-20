Заместитель управляющего Отделением Белгород Банка России Инна Гребенникова рассказала «Бел.Ру», что происходит с финансами белгородцев, дала советы, на что стоит тратить деньги и как сохранить сбережения. Мы также выяснили, стали ли белгородцы больше снимать наличные и чаще брать кредиты. Подробнее читайте в нашем интервью.
Если вы говорите и спрашиваете о белгородцах, то почти 86% сбережений белгородцев хранится в национальной валюте. Эта цифра на 1 сентября 2022 года. Это средства жителей региона на депозитных счетах.
Российский финансовый рынок хорошо развит, есть много финансовых инструментов, которые помогают распорядиться деньгами так, чтобы не только сохранить, но и приумножить. Какие-то инструменты более рисковые, такие как акции, какие-то менее рисковые – например, вклад в банке. Окончательное решение о том, выгодно человеку использовать тот или иной инструмент или невыгодно, будет зависеть от многих индивидуальных факторов. Такое решение должно приниматься взвешенно с учётом всех рисков и преимуществ.
Если речь идёт о валюте, рубль сейчас – лучшая валюта для сбережений в России. На протяжении многих лет валютные сбережения в России были страховкой от высокой рублёвой инфляции, которую не компенсировали низкие депозитные ставки. Сейчас ситуация кардинально изменилась: инфляция в зонах доллара и евро близка к двузначной, а доходности депозитов в этих валютах намного ниже, чем в рублях. В результате покупательская способность сбережений в долларах и евро снижается. И не надо забывать, что сбережения в этих валютах в российских банках подвержены рискам санкций и блокировок.
У нас есть отчётность банков за первое полугодие 2022 года. Если смотреть на данные с января по июнь, то на оплату товаров, услуг и переводов приходится 95% от всего количества операций по банковским картам. Значительно реже в Белгородской области снимали наличные. Количество таких операций за этот период меньше почти в 18 раз, чем оплата с помощью банковских карт.
В сравнении с периодом прошлого года число операций по снятию наличных денег уменьшилось на 11%. В среднем с января по июнь 2022 года белгородцы снимали с карты за раз около 12 тыс. рублей, это средний чек.
В резко изменившихся условиях в первом квартале этого года была большая неопределённость. Люди не спешили брать кредиты, а кредиторы не торопились выдавать ссуды. К лету ситуация стабилизировалась. По всей стране, в том числе в Белгородской области, кредитование сильно просело в апреле и мае, когда ещё не было льготных программ, соцподдержки, когда правительство ещё нарабатывало все механизмы и инструменты. Это касалось особенно ипотеки. Однако летом всё начало восстанавливаться. Сейчас мы видим рост. По данным на 1 сентября кредитный портфель физических лиц вырос на 8% по всем видам кредитов, по сравнению с данными на 1 сентября 2021 года.
На 1 сентября кредитная задолженность белгородцев перед банками составляла около 209,5 млрд рублей. Это потребительские кредиты, в том числе ипотека, автокредитование и кредитование на другие нужды. Для сравнения: в конце 2021 года эта сумма была приблизительно на 2,6% меньше. Рост задолженности на 1 сентября 2021 года по сравнению с 1 сентября предыдущего года составлял более 22%. То есть белгородцы в этом году очень осторожно кредитуются. Сейчас наблюдается восстановление активности, в основном за счёт льготной ипотеки.
За 8 месяцев текущего года ипотечный портфель белгородцев вырос на 9%, превысив 89 млрд рублей. К началу осени объём ипотечных жилищных кредитов в Белгородской области приблизился к уровню среднемесячных показателей второго полугодия 2021 года. В первом полугодии было проседание, сейчас мы видим рост, постепенно ситуация выравнивается.
Всего за 8 месяцев белгородцы получили более 6,2 тыс. ссуд на приобретение жилья на общую сумму свыше 19 млрд рублей.
На 1 сентября 2022 года объём средств жителей Белгородской области на депозитных счетах составил 307,3 млрд рублей. Это почти на 13% больше, чем на ту же дату в прошлом году. По данным на 1 января 2022 года на счетах белгородцев было меньше 300 млрд рублей. За этот период люди больше начали сберегать.
Чтобы взвешенно принимать какие-то решения, нужно все риски, панику и скорость свести к нулю. Все свои шаги необходимо продумывать заранее. Если у вас нет какой-то определённой цели, какого-то финансового плана, лучше его составить. Ошибаются только те, кто говорят, что в периоды неопределённости не нужно ничего планировать. На самом деле планировать нужно.
Не торопитесь тратить свои накопления на импульсивные покупки. Неопределённость порождает панику, за ней следует ажиотажный спрос, который, в свою очередь, подстёгивает цены. Бывает, что, приобретая ту или иную вещь, мы потом понимаем, что она не совсем была нужна.
Есть такая классическая теория, совет от себя – одну треть от зарплаты всегда нужно оставлять, а там уже у кого как получается: у многих дети, семьи.
Такие моменты лучше переждать, пополняя финансовую подушку безопасности, а не избавляясь от неё. В идеале она должна быть рассчитана на несколько месяцев, чтобы защищать вас на случай болезни, потери работы и других экстренных ситуаций. Лучше – на полгода – год.
Не спешите что-то срочно менять в своём финансовом поведении. Не нужно продавать одни активы и покупать другие, просто чтобы предпринять что-нибудь. Вспоминайте всегда о своём плане и действуйте согласно своим целям.
Получаемую информацию нужно всегда фильтровать. Не стоит доверять высказываниям известных персон и анонимным каналам. Многие слухи через некоторое время опровергаются.
Помните, что в любые сложные моменты активизируются мошенники. Их задача – нажиться на тревоге людей. Для них главное, чтобы вы приняли быстрое, непродуманное решение. Всем известна схема – звонок из службы безопасности банка, предъявление в мессенджерах липовых документов сотрудников ЦБ, рассылки на электронную почту каких-то поддельных пугающих писем от имени Банка России.
Инфляция за последний период начала замедляться. Цены растут уже гораздо медленнее, чем весной. Производители постепенно находят новых поставщиков. Чем быстрее будут налаживаться торговые связи и перестраиваться производство, тем медленнее будет рост цен. Цены должны перестроиться вместе со всей экономикой. Условия производства изменились (стоимость сырья, комплектующих и доставки), и цены должны подстроиться к этим изменениям. Они должны быть такими, чтобы устроили и покупателей, и поставщиков, на это требуется время. Это не только 2022-й, но и 2023 год. После этого инфляция придёт в норму и будет находиться вблизи 4%. Надеемся, что к концу 2023 года мы увидим эту цифру.