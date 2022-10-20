В резко изменившихся условиях в первом квартале этого года была большая неопределённость. Люди не спешили брать кредиты, а кредиторы не торопились выдавать ссуды. К лету ситуация стабилизировалась. По всей стране, в том числе в Белгородской области, кредитование сильно просело в апреле и мае, когда ещё не было льготных программ, соцподдержки, когда правительство ещё нарабатывало все механизмы и инструменты. Это касалось особенно ипотеки. Однако летом всё начало восстанавливаться. Сейчас мы видим рост. По данным на 1 сентября кредитный портфель физических лиц вырос на 8% по всем видам кредитов, по сравнению с данными на 1 сентября 2021 года.