Быстрову не нравится новый формат Кубка России

Добавим, что из-за отстранения российских клубов от еврокубках клубы РПЛ играют между собой в группе, из турнира после данного этапа вылетят лишь 4 команды высшего дивизиона. Потом у лучших команд групп появится шанс на одну ошибку, после проигрыша, они опустятся в нижнюю сетку, где по стандартной формуле играют команды первой и второй лиг.