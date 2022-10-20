Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Быстрову не нравится новый формат Кубка России

Вчера, 16:05
Фото: pxhere.com
Реформу провели в связи с отстранением российских клубов в еврокубках.

Экс-футболисту Владимиру Быстрову не нравится новый формат Кубка России, который он назвал фигней, сообщает «Советский спорт». По мнению Быстрова, реформы не были до конца продуманы.

 

Добавим, что из-за отстранения российских клубов от еврокубках клубы РПЛ играют между собой в группе, из турнира после данного этапа вылетят лишь 4 команды высшего дивизиона. Потом у лучших команд групп появится шанс на одну ошибку, после проигрыша, они опустятся в нижнюю сетку, где по стандартной формуле играют команды первой и второй лиг.

#Спорт
Подпишитесь
Как выглядит село Никольское под Белгородом после обстрела: фоторепортаж
Вчера, 15:25
Гладков рекомендовал продлить каникулы в белгородских школах
Вчера, 09:23
«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВО
Вчера, 16:26
Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области
Вчера, 19:34
В Ространснадзоре рассказали об иске к ЕТК и ещё к двум белгородским перевозчикам
Вчера, 16:44
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59