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Белгородцев по телефону приглашают на комиссию для военкомата

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
На такой случай пожаловалась женщина в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» 19 октября.

Белгородка пожаловалась губернатору, что её супруга по неизвестному номеру приглашают в ЦМИ на комиссию.

«На номер телефона моего супруга поступают звонки с неизвестного городского номера: не представились, повестку не вручили, велели явиться на комиссию в ЦМИ, –  непонятно на каких основаниях, непонятно – кто звонил», – рассказала женщина.

Вячеслав Гладков объяснил женщине, что военкоматы могут приглашать по телефону для уточнения данных. Так же губернатор напомнил, что уголовная ответственность возникает, когда человек лично расписался за полученную повестку и не пришёл.

«Военкоматы могут приглашать для уточнения данных, ничего здесь страшного не вижу. Вопрос достаточно непонятный. Для успокоения совести напишите заявление участковому – давайте проверим, кто конкретно вам звонил по этому телефону», – ответил губернатор.
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#Дарья Немцева#Общество#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Военкомат
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