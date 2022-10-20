Белгородцев по телефону приглашают на комиссию для военкомата

Белгородка пожаловалась губернатору, что её супруга по неизвестному номеру приглашают в ЦМИ на комиссию.
«На номер телефона моего супруга поступают звонки с неизвестного городского номера: не представились, повестку не вручили, велели явиться на комиссию в ЦМИ, – непонятно на каких основаниях, непонятно – кто звонил», – рассказала женщина.
Вячеслав Гладков объяснил женщине, что военкоматы могут приглашать по телефону для уточнения данных. Так же губернатор напомнил, что уголовная ответственность возникает, когда человек лично расписался за полученную повестку и не пришёл.
«Военкоматы могут приглашать для уточнения данных, ничего здесь страшного не вижу. Вопрос достаточно непонятный. Для успокоения совести напишите заявление участковому – давайте проверим, кто конкретно вам звонил по этому телефону», – ответил губернатор.