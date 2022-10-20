Белгородские работники учреждений по гражданской обороне получат надбавки

В Белгороде работники учреждений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям получат доплату за работу ночью и во время ЧП. Финансирование осуществляется из бюджета города.
Согласно проекту решения горсовета, доплачивать будут за работу в период с 22:00 до 6:00. Работнику выплатят 50% базового оклада за час работы, если он непосредственно участвует в ликвидации последствий происшествий. Остальным работникам – 35 %.
Предусмотрены доплаты за сверхурочные часы, за работу в выходные и праздники. Конкретный размер доплат определяется по соглашению сторон.