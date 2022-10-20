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Белгородские работники учреждений по гражданской обороне получат надбавки

Вчера, 14:29
По решению горсовета, им будут доплачивать за работу ночью и во время ЧП. Финансирование осуществляется из городского бюджета.

В Белгороде работники учреждений по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям получат доплату за работу ночью и во время ЧП. Финансирование осуществляется из бюджета города.

Согласно проекту решения горсовета, доплачивать будут за работу в период с 22:00 до 6:00. Работнику выплатят 50% базового оклада за час работы, если он непосредственно участвует в ликвидации последствий происшествий. Остальным работникам – 35 %.

Предусмотрены доплаты за сверхурочные часы, за работу в выходные и праздники. Конкретный размер доплат определяется по соглашению сторон.

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