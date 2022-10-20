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Белгородская область покупает 24 школьных автобуса

Вчера, 15:05
Фото: 1MI
Максимально на транспортные средства власти готовы выделить 100 млн рублей. Каждый автобус должен вместить не более 25 детей.

Согласно документам госзакупки, областной центр закупок ищет подрядчика, который поставит 24 школьных автобуса. Максимально на эти цели из регионального бюджета выделили 100 млн рублей.

Категория автобуса — М3. Количество посадочных мест — до 25. Цвет кузова — жёлтый.

Каждое сиденье для детей должно быть оборудовано удерживающими системами, которые включают в себя ремень безопасности, устройство регулирования и крепление. Также в автобусах должны быть устройства ограничения скорости.

Кроме этого, в транспортных средствах должны быть сигнальные кнопки «Просьба об остановке» в каждом поперечном ряду сидений в салоне. А рабочее место водителя должно быть оборудовано звуковыми и световыми сигналами о необходимости остановки, включаемые с мест размещения детей, и внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей установкой.

На передней и задней сторонах автобуса должны быть опознавательные знаки «Перевозка детей», на наружных боковых сторонах кузова автобуса, а также спереди и сзади – контрастные надписи «ДЕТИ».

Автобусы должны быть оборудованы устройствами, препятствующими началу движения при открытых или не полностью закрытых пассажирских дверях. Также в транспортных средствах в проёмах должно быть освещение.

Среди других комплектаций: наличие цифрового тахографа со средством криптографической защиты информации, аппаратуры спутниковой навигации и устройства вызова экстренных оперативных служб, проблескового маячка на крыше кузова.

Автобусы должны поставить с 1 по 14 декабря по адресу: ул. Будённого, 4 в Белгороде.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 28 октября.

 

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#Город#Эксклюзив#Госзакупки#Есть повод#Белгородская область#Школьные автобусы#Закупка#Характеристика#Кристина Семенчук
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