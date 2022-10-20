Белгородская область покупает 24 школьных автобуса

Кроме этого, в транспортных средствах должны быть сигнальные кнопки «Просьба об остановке» в каждом поперечном ряду сидений в салоне. А рабочее место водителя должно быть оборудовано звуковыми и световыми сигналами о необходимости остановки, включаемые с мест размещения детей, и внутренней и наружной автомобильной громкоговорящей установкой.