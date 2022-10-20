Альфа-Банк заявил о помощи выходящим на маркетплейсы предпринимателям

Начальник департамента развития малого и микробизнеса в партнерском канале Владимир Борисенко отметил, что клиентам банка нужна не только финансовая поддержка. Сейчас многие хотят открыть свой бизнес, но не знают, что делать, с чего начать и как продолжить. Альфа-банк предлагает всестороннюю поддержку при выходе на маркетплейсы, а также в течение всего периода работы. И это не только советы и консультации, а ещё и реальная работа, включающая отгрузку товаров на склады и другие аспекты работы в e-com.