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Альфа-Банк заявил о помощи выходящим на маркетплейсы предпринимателям

Вчера, 13:24
Администрация финансово-кредитного учреждения анонсировала поддержку желающих работать на e-com-площадках с самого начала до устойчивых продаж, а также поддержку после того, как бизнес наладится.

Специалисты банка помогут в исследовании рынка, выборе ниши и подборке товара, с которым бизнесмены-новички могут зайти на маркетплейсы. Отмечается, что начинающему продавцу на маркетплейсах понадобится только выбрать направление бизнеса и то, сколько он намерен вложить в него.

Для опытных продавцов тоже есть предложение. Партнеры Альфа-банка могут взять на себя маркировку товара, сортировку, логистические и другие вопросы. 

Что касается бизнес-процессов с участием банка, то здесь предполагается полная прозрачность. В выбранный клиентом мессенджер будут каждый день приходить отчёты о проданных товарах – наименование, количество. Также предпринимателю сообщат о регионах, из которых производились покупки, и отзывах покупателей.

Начальник департамента развития малого и микробизнеса в партнерском канале Владимир Борисенко отметил, что клиентам банка нужна не только финансовая поддержка. Сейчас многие хотят открыть свой бизнес, но не знают, что делать, с чего начать и как продолжить. Альфа-банк предлагает всестороннюю поддержку при выходе на маркетплейсы, а также в течение всего периода работы. И это не только советы и консультации, а ещё и реальная работа, включающая отгрузку товаров на склады и другие аспекты работы в e-com.

Узнать подробности и открыть счёт можно на этой странице. Для клиентов Альфа-банка действуют специальные цены.

Напомним, Альфа-банк является самым большим универсальным частным банком Российской Федерации. В течение 30 лет банк занимает лидирующие позиции во всех сегментах банковского рынка. Клиенты банка – это 22 млн физических лиц и свыше миллиона корпоративных клиентов.

У финансово-кредитного учреждения 510 офисов по всей стране, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. 

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