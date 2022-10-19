Вячеслав Гладков прокомментировал указ Владимира Путина

Во время сегодняшнего эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал о реализации в Белгородской области Указа Президента РФ.
«Указы дают губернаторам возможность, но это необязательно. В зависимости от развития ситуации будем принимать отдельные решения», - сообщил губернатор.
Также губернатор сообщил о том, что сегодня будет подписано постановление по созданию оперативного штаба. Первое заседание пройдёт уже в пятницу.
Напомним, что сегодня, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении среднего режима реагирования в Белгородской области и других приграничных областях.