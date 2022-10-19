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Вячеслав Гладков прокомментировал указ Владимира Путина

Вчера, 18:02
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
С просьбой дать комментарий по последнему указу президента к губернатору Белгородской области обратилась женщина во время прямого эфира 19 октября.

Во время сегодняшнего эфира  «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков рассказал о реализации в Белгородской области Указа Президента РФ.

«Указы дают губернаторам возможность, но это необязательно. В зависимости от развития ситуации будем принимать отдельные решения», - сообщил губернатор.

Также губернатор сообщил о том, что сегодня будет подписано постановление по созданию оперативного штаба. Первое заседание пройдёт уже в пятницу.

Напомним, что сегодня, 19 октября, Владимир Путин подписал указ о введении среднего режима реагирования в Белгородской области и других приграничных областях.

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#Дарья Немцева#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Гладков#Владимир Путин
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