Вячеслав Гладков подтвердил информацию об отсрочке для многодетных отцов

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка рассказала о том, что она обратилась в военкомат с вопросом об отсрочке для многодетных отцов. Оттуда женщину направили в комиссию губернатора. Также она уточнила, что её мужа мобилизовали, и он находится на обучении в Воронеже.