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Вячеслав Гладков подтвердил информацию об отсрочке для многодетных отцов

Вчера, 19:17
Фото: 1MI
С вопросом об освобождении многодетных отцов от мобилизации к Вячеславу Гладкову обратилась женщина во время прямого эфира 19 октября.

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка рассказала о том, что она обратилась в военкомат с вопросом об отсрочке для многодетных отцов. Оттуда женщину направили в комиссию губернатора. Также она уточнила, что её мужа мобилизовали, и он находится на обучении в Воронеже.

Отметим, что сегодня с заявлением о такой отсрочке выступил спикер Госдумы Володин.

«Даёт ли отсрочку наша область согласно этому указанию? Детям должно быть 16 лет включительно или нет?», – с таким вопросом женщина обратилась к Вячеславу Гладкову.

Глава региона подтвердил информацию о том, что многодетных отцов с тремя и более детьми освободят от мобилизации:

«Да, действительно, решение было недавно принято. Многодетные отцы с детьми до 16 лет не подлежат мобилизации».
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#Дарья Немцева#Общество#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Мобилизованные
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