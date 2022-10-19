Вячеслав Гладков подтвердил информацию об отсрочке для многодетных отцов

В ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка рассказала о том, что она обратилась в военкомат с вопросом об отсрочке для многодетных отцов. Оттуда женщину направили в комиссию губернатора. Также она уточнила, что её мужа мобилизовали, и он находится на обучении в Воронеже.
Отметим, что сегодня с заявлением о такой отсрочке выступил спикер Госдумы Володин.
«Даёт ли отсрочку наша область согласно этому указанию? Детям должно быть 16 лет включительно или нет?», – с таким вопросом женщина обратилась к Вячеславу Гладкову.
Глава региона подтвердил информацию о том, что многодетных отцов с тремя и более детьми освободят от мобилизации:
«Да, действительно, решение было недавно принято. Многодетные отцы с детьми до 16 лет не подлежат мобилизации».