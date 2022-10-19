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Виталий Старухин. «Бабуся» всего советского футбола

Вчера, 17:07
Этот форвард с уникальной способностью забивать мячи головой не является самым титулованным футболистом в истории донецкого «Шахтера», хотя выигрывал Кубок СССР и стал трехкратным призером национального чемпионата.

Однако именно Виталий Старухин был и остается самым любимым игроком в истории «оранжево-черной» команды. Рассказываем историю успеха легендарного донбасского спортсмена.

«Виталий Старухин – лучший бомбардир 42-го чемпионата СССР по футболу»

Минск, Одесса, Полтава…

Будущий «головастый забивала» (причем это прозвище спортсмен получил как раз за виртуозную игру головой) родился 6 июня 1949 года в послевоенном Минске в простой рабочей семье, которая если и любила спорт, то на расстоянии. Мама трудилась на маргариновом заводе, отец — политработником. Во время Великой Отечественной войны он командовал партизанским отрядом «Звезда», который действовал в предместьях белорусской столицы.

Детство будущего нападающего ничем не отличалось от ранних годов пацанов того поколения. Виталик был активным и непоседливым ребенком, пропадал во дворах, гоняя мяч со своими друзьями, причем это были и волейбол, и баскетбол (сам потом рассказывал, что, эти виды спорта помогли развить природный дар игры головой), но о карьере профессионального футболиста мальчишка как-то серьезно не задумывался. В футбольную школу попал с подачи старших ребят, которые пытались закрепиться в молодежных командах флагмана — минского «Динамо».

В этот коллектив Виталий пришел довольно поздно — в одиннадцать лет, причем изначально пробовал себя на позиции голкипера, а уже потом рассмотревший в ребенке природный талант первый тренер Евгений Глембоцкий перевел Старухина в полузащиту. Дальше были минские «Спутник», с которым молодой и перспективный игрок выиграл два чемпионата Белорусской Советской Социалистической Республики, а после призыва в армию — минский «Гвардеец», из которого рядовой Старухин по приказу перебрался в одесский СКА.

После дембеля Виталий два года провел в полтавском «Строителе» (команда второй союзной лиги). Именно здесь он вынужденно (команда испытывала большой дефицит нападающих) стал форвардом, попал в сборную УССР и привлек внимание команд высшей лиги советского чемпионата.

…и, наконец, Донецк, но с приключениями

Форварда активно звали в Симферополь, Киев и Ворошиловград, где сулили двухкомнатную квартиру в центре города и большие по тем временам деньги. Самым расторопным оказался донецкий «Шахтер» и главный тренер Олег Базилевич, которые тогда стремились вернуться в высший дивизион, вот только игрока из Полтавы пришлось… выкрасть.

Под покровом ночи двое представителей донецкой команды приехали на базу полтавчан в сопровождении жены Ларисы (знакомы с детства — жили в одном доме), и увезли будущего мастера спорта на «рафике». О потере лидера в «Строителе» узнали постскриптум, разразился скандал, и Федерация футбола СССР, как сейчас принято говорить, дисквалифицировала Старухина.

Многие футбольные историки пишут, что весной 1972 года нападающий поддерживал спортивную форму, выступая за команду донецкой шахты «Кировская». Тем временем в дублирующем составе «Шахтера» некий Черных за несколько матчей наколотил 10 мячей и получил первый в карьере вызов в молодежную сборную Советского Союза. Пришлось руководству донецкой команды придумывать легенду про медицинские проблемы. Внезапный менингит выглядел серьезной причиной, чтобы не ехать в Москву, а Старухин продолжил играть за дубль уже под разными фамилиями. Веселые все же были времена.

«Виталий Старухин всегда был любимцем донецкой публики»

Памятный 1979 год

Донецкий «Шахтер» все же стал родной командой чистого центрального нападающего. Чемпионат 1973 года он начал в стартовом составе первой команды и сходу стал обладателем приза журнала «Смена», как лучший дебютант сезона. За коллектив из Донбасса выступал до 1981 года включительно. За этот период «Бабуся» (прозвище получил от болельщиков из-за фамилии) стал двукратным вице-чемпионом Советского Союза (1975 и 1979 гг.), бронзовым медалистом (1978), бронзовый призер Спартакиады народов СССР (1979) в составе украинской сборной и обладателем Кубка СССР (1980). К слову, открыл счет в финале против тбилисского «Динамо», который «Шахтер» выиграл 2:1.

«В финале Кубка СССР 1980 года «Шахтер» – «Динамо» (Тбилиси) Виталий Старухин открыл счет, ТАСС, авторы Игорь Уткин, Александр Яковлев»

После победы «горняков» в том кубковом сезоне известный певец и композитор Евгений Мартынов в интервью взволнованно признался, что игра Виталия Старухина вдохновила его на написание новых композиций.

Нападающий ничего не боится

«Какие качества помогают стать бомбардиром? Скажу главное: нужно быть уверенным в себе и ничего не бояться. Центрфорварду невероятно трудно — после игры болят бока и саднят ноги. Но пасовать нельзя… Если только отделываться от мяча из страха получить по ногам, тогда лучше поискать место спокойнее — в полузащите, например. Пусть забивают те, кто не знает страха», — вот так о себе и коллегах-нападающих говорил Виталий Старухин.
«Этой команде уже больше сорока лет»

Пиковым стал как раз 1979 год, когда Старухину «стукнуло» 30 лет. Помимо медалей чемпионата и Спартакиады он с 26 голами стал лучшим снайпером первенства и одновременно был признан футболистом года. Впервые этого звания удостоился игрок, не выступавший до этого в сборной страны. Кстати, в его послужном списке только один матч — спарринг со сборной ГДР в мае 1980 года — с неповторимым гербом на груди. Заслуживал большего? Конечно. Однако не вписывался в железную систему игры Валерий Лобановского или в ажурную игру Константина Бескова, а переходить в киевское «Динамо» или московский «Спартак» не захотел.

В золотые годы «Бабуси» никто из советских футболистов играть за границу не уезжал, но и у него было заманчивое предложение от «Порту». Правда, из этого ничего хорошего не получилось. Когда португальский гранд предложил контракт, в доме Старухиных стали дежурить люди из КГБ. Даже в ближайший магазин родственники ходили под наблюдением органов.

Подстеречь мяч и боднуть его в сетку

«Достаточно высокий, рано облысевший и потому выглядевший крупноголовым, Старухин имел любимое занятие: подстеречь высоко летящий мяч и боднуть его в сетку. В те годы, когда играл Старухин, он был общепризнанным, а точнее сказать, единственным мастером игры головой… Партнеры знали любимые точки своего центрфорварда и заученно навешивали мяч то к ближней, то к дальней штанге…» — это фрагмент знаменитой книги Льва Филатова «Форварды».

Последним матчем члена клуба Григория Федотова (всего за профессиональную карьеру забил 110 мячей) стал выездная игра с московским «Спартаком» летом 1981 года. Подвернув ногу, он не вышел на второй тайм. По одной версии тогдашний наставник «шахтеров» Виктор Носов в этот момент и решил, что Старухин не вписывается в курс коллектива на омоложение. Существует другая версия. Мол, на решение тренера повлиял телефонный звонок тогдашних областных властей. Кому-то из больших начальников не понравилось, что Старухин веселится на скамейке запасных, а не корчится от боли.

«Московский «Спартак» стал знаковым соперником «Бабуси»

Фирменный домашний борщ

Обида, наверняка, была, но «Шахтеру» Виталий Старухин, который всегда был веселым, но нисколько не злопамятным человеком, не изменил — он полтора десятка лет работал детским тренером в спортивной школе клуба, инспектировал игры чемпионата области и с упоением играл в ветеранских матчах.

Старухин был человеком щедрым, а еще очень гостеприимным и дружелюбным. В просторной квартире легенды двери всегда были распахнуты для гостей. Супруга работала по сменам, а Виталий всегда помогал по дому — убирал, стирал и гладил вещи, отменно готовил, а его фирменным блюдом был домашний борщ.

Старухин мог сыграть артистично

«Я бы сказал, что он — народный футболист. Его любили все, ведь он мог сыграть артистично. Так, как больше никто не сумел бы. Мы с ним отлично понимали друг друга на поле, даже думали как-то одинаково. Гениальные слова у него были: „До меня мяч еще не дошел, а ты думай, что я сделаю дальше“. Рассказы о нем передаются из поколения в поколение», — вот такую характеристику партнеру дал полузащитник того «Шахтера» Михаил Соколовский.

В последние годы жизни много курил

Народного любимца «Бабуси» не стало на 52-м году жизни…

9 августа 2000 года легенде стало плохо на даче, а в деревенском доме в Пантелеймоновке с двадцатью «сотками» сада-огорода летом он жил практически постоянно. Родные (жена, дочь и сын, а вот внука и двух внучек он не увидел) с большим трудом уговорили ветерана после кровяного кашля лечь в больницу. Однако врачи оказались бессильны. С двусторонней пневмонией и отеком легких Виталий Владимирович, который в последние годы жизни много курил, не справился.

«На «Аллее славы» футбольного «Шахтера»

В мае 2011 года в Донецке открыли «Аллею славы» футбольного «Шахтера», и в квартете первых был Виталий Старухин. В июне 2019 года «Почта Донбасса» ввела в обращения новую художественную почтовую марку, конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня, посвященные памяти выдающегося форварда.

Именной террикон

В Донецке в сентябре 2009 года с легкой руки Общества терриконоведов (было и такое) начали давать имена терриконам. Почитатели донецких «гор» среди четырех первых увековечили имя Виталия Старухина. Расположен террикон имени «Бабуси» в знаковом для всех футбольных болельщиков районе шахтерской столицы — возле стадиона «Шахтер». Именно с этого возвышения зрители тех лет, которые не смогли купить билеты на матч, наблюдали за игрой.

«Футбол невозможно бросить!» — эта фраза принадлежит как раз Старухину, настоящей звезде из народа, а датирована она началом 1970-х годов.

 
 
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