Виталий Старухин. «Бабуся» всего советского футбола

Однако именно Виталий Старухин был и остается самым любимым игроком в истории «оранжево-черной» команды. Рассказываем историю успеха легендарного донбасского спортсмена.
Будущий «головастый забивала» (причем это прозвище спортсмен получил как раз за виртуозную игру головой) родился 6 июня 1949 года в послевоенном Минске в простой рабочей семье, которая если и любила спорт, то на расстоянии. Мама трудилась на маргариновом заводе, отец — политработником. Во время Великой Отечественной войны он командовал партизанским отрядом «Звезда», который действовал в предместьях белорусской столицы.
Детство будущего нападающего ничем не отличалось от ранних годов пацанов того поколения. Виталик был активным и непоседливым ребенком, пропадал во дворах, гоняя мяч со своими друзьями, причем это были и волейбол, и баскетбол (сам потом рассказывал, что, эти виды спорта помогли развить природный дар игры головой), но о карьере профессионального футболиста мальчишка как-то серьезно не задумывался. В футбольную школу попал с подачи старших ребят, которые пытались закрепиться в молодежных командах флагмана — минского «Динамо».
В этот коллектив Виталий пришел довольно поздно — в одиннадцать лет, причем изначально пробовал себя на позиции голкипера, а уже потом рассмотревший в ребенке природный талант первый тренер Евгений Глембоцкий перевел Старухина в полузащиту. Дальше были минские «Спутник», с которым молодой и перспективный игрок выиграл два чемпионата Белорусской Советской Социалистической Республики, а после призыва в армию — минский «Гвардеец», из которого рядовой Старухин по приказу перебрался в одесский СКА.
После дембеля Виталий два года провел в полтавском «Строителе» (команда второй союзной лиги). Именно здесь он вынужденно (команда испытывала большой дефицит нападающих) стал форвардом, попал в сборную УССР и привлек внимание команд высшей лиги советского чемпионата.
Форварда активно звали в Симферополь, Киев и Ворошиловград, где сулили двухкомнатную квартиру в центре города и большие по тем временам деньги. Самым расторопным оказался донецкий «Шахтер» и главный тренер Олег Базилевич, которые тогда стремились вернуться в высший дивизион, вот только игрока из Полтавы пришлось… выкрасть.
Под покровом ночи двое представителей донецкой команды приехали на базу полтавчан в сопровождении жены Ларисы (знакомы с детства — жили в одном доме), и увезли будущего мастера спорта на «рафике». О потере лидера в «Строителе» узнали постскриптум, разразился скандал, и Федерация футбола СССР, как сейчас принято говорить, дисквалифицировала Старухина.
Многие футбольные историки пишут, что весной 1972 года нападающий поддерживал спортивную форму, выступая за команду донецкой шахты «Кировская». Тем временем в дублирующем составе «Шахтера» некий Черных за несколько матчей наколотил 10 мячей и получил первый в карьере вызов в молодежную сборную Советского Союза. Пришлось руководству донецкой команды придумывать легенду про медицинские проблемы. Внезапный менингит выглядел серьезной причиной, чтобы не ехать в Москву, а Старухин продолжил играть за дубль уже под разными фамилиями. Веселые все же были времена.
Донецкий «Шахтер» все же стал родной командой чистого центрального нападающего. Чемпионат 1973 года он начал в стартовом составе первой команды и сходу стал обладателем приза журнала «Смена», как лучший дебютант сезона. За коллектив из Донбасса выступал до 1981 года включительно. За этот период «Бабуся» (прозвище получил от болельщиков из-за фамилии) стал двукратным вице-чемпионом Советского Союза (1975 и 1979 гг.), бронзовым медалистом (1978), бронзовый призер Спартакиады народов СССР (1979) в составе украинской сборной и обладателем Кубка СССР (1980). К слову, открыл счет в финале против тбилисского «Динамо», который «Шахтер» выиграл 2:1.
После победы «горняков» в том кубковом сезоне известный певец и композитор Евгений Мартынов в интервью взволнованно признался, что игра Виталия Старухина вдохновила его на написание новых композиций.
«Какие качества помогают стать бомбардиром? Скажу главное: нужно быть уверенным в себе и ничего не бояться. Центрфорварду невероятно трудно — после игры болят бока и саднят ноги. Но пасовать нельзя… Если только отделываться от мяча из страха получить по ногам, тогда лучше поискать место спокойнее — в полузащите, например. Пусть забивают те, кто не знает страха», — вот так о себе и коллегах-нападающих говорил Виталий Старухин.
Пиковым стал как раз 1979 год, когда Старухину «стукнуло» 30 лет. Помимо медалей чемпионата и Спартакиады он с 26 голами стал лучшим снайпером первенства и одновременно был признан футболистом года. Впервые этого звания удостоился игрок, не выступавший до этого в сборной страны. Кстати, в его послужном списке только один матч — спарринг со сборной ГДР в мае 1980 года — с неповторимым гербом на груди. Заслуживал большего? Конечно. Однако не вписывался в железную систему игры Валерий Лобановского или в ажурную игру Константина Бескова, а переходить в киевское «Динамо» или московский «Спартак» не захотел.
В золотые годы «Бабуси» никто из советских футболистов играть за границу не уезжал, но и у него было заманчивое предложение от «Порту». Правда, из этого ничего хорошего не получилось. Когда португальский гранд предложил контракт, в доме Старухиных стали дежурить люди из КГБ. Даже в ближайший магазин родственники ходили под наблюдением органов.
«Достаточно высокий, рано облысевший и потому выглядевший крупноголовым, Старухин имел любимое занятие: подстеречь высоко летящий мяч и боднуть его в сетку. В те годы, когда играл Старухин, он был общепризнанным, а точнее сказать, единственным мастером игры головой… Партнеры знали любимые точки своего центрфорварда и заученно навешивали мяч то к ближней, то к дальней штанге…» — это фрагмент знаменитой книги Льва Филатова «Форварды».
Последним матчем члена клуба Григория Федотова (всего за профессиональную карьеру забил 110 мячей) стал выездная игра с московским «Спартаком» летом 1981 года. Подвернув ногу, он не вышел на второй тайм. По одной версии тогдашний наставник «шахтеров» Виктор Носов в этот момент и решил, что Старухин не вписывается в курс коллектива на омоложение. Существует другая версия. Мол, на решение тренера повлиял телефонный звонок тогдашних областных властей. Кому-то из больших начальников не понравилось, что Старухин веселится на скамейке запасных, а не корчится от боли.
Обида, наверняка, была, но «Шахтеру» Виталий Старухин, который всегда был веселым, но нисколько не злопамятным человеком, не изменил — он полтора десятка лет работал детским тренером в спортивной школе клуба, инспектировал игры чемпионата области и с упоением играл в ветеранских матчах.
Старухин был человеком щедрым, а еще очень гостеприимным и дружелюбным. В просторной квартире легенды двери всегда были распахнуты для гостей. Супруга работала по сменам, а Виталий всегда помогал по дому — убирал, стирал и гладил вещи, отменно готовил, а его фирменным блюдом был домашний борщ.
«Я бы сказал, что он — народный футболист. Его любили все, ведь он мог сыграть артистично. Так, как больше никто не сумел бы. Мы с ним отлично понимали друг друга на поле, даже думали как-то одинаково. Гениальные слова у него были: „До меня мяч еще не дошел, а ты думай, что я сделаю дальше“. Рассказы о нем передаются из поколения в поколение», — вот такую характеристику партнеру дал полузащитник того «Шахтера» Михаил Соколовский.
Народного любимца «Бабуси» не стало на 52-м году жизни…
9 августа 2000 года легенде стало плохо на даче, а в деревенском доме в Пантелеймоновке с двадцатью «сотками» сада-огорода летом он жил практически постоянно. Родные (жена, дочь и сын, а вот внука и двух внучек он не увидел) с большим трудом уговорили ветерана после кровяного кашля лечь в больницу. Однако врачи оказались бессильны. С двусторонней пневмонией и отеком легких Виталий Владимирович, который в последние годы жизни много курил, не справился.
В мае 2011 года в Донецке открыли «Аллею славы» футбольного «Шахтера», и в квартете первых был Виталий Старухин. В июне 2019 года «Почта Донбасса» ввела в обращения новую художественную почтовую марку, конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня, посвященные памяти выдающегося форварда.
В Донецке в сентябре 2009 года с легкой руки Общества терриконоведов (было и такое) начали давать имена терриконам. Почитатели донецких «гор» среди четырех первых увековечили имя Виталия Старухина. Расположен террикон имени «Бабуси» в знаковом для всех футбольных болельщиков районе шахтерской столицы — возле стадиона «Шахтер». Именно с этого возвышения зрители тех лет, которые не смогли купить билеты на матч, наблюдали за игрой.
«Футбол невозможно бросить!» — эта фраза принадлежит как раз Старухину, настоящей звезде из народа, а датирована она началом 1970-х годов.