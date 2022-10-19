Виталий Старухин. «Бабуся» всего советского футбола

Пиковым стал как раз 1979 год, когда Старухину «стукнуло» 30 лет. Помимо медалей чемпионата и Спартакиады он с 26 голами стал лучшим снайпером первенства и одновременно был признан футболистом года. Впервые этого звания удостоился игрок, не выступавший до этого в сборной страны. Кстати, в его послужном списке только один матч — спарринг со сборной ГДР в мае 1980 года — с неповторимым гербом на груди. Заслуживал большего? Конечно. Однако не вписывался в железную систему игры Валерий Лобановского или в ажурную игру Константина Бескова, а переходить в киевское «Динамо» или московский «Спартак» не захотел.