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В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошли успехи Республики Крым

Вчера, 22:15
При поддержке АНО «ИРИ» холдинг 1MI презентовал национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Эксперты выяснили, какие эпизоды современной истории повлияли на жизнь молодежи. На вопросы исследования отвечали россияне от 18 до 35 лет.

Респонденты должны были назвать 15 событий, которые повлияли на жизнь страны, и пять событий – на жизнь региона, в котором они проживают. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Сегодня в центре внимания оказалась Республика Крым.

18 марта 2014 года Крым стал субъектом Российской Федерации, в результате чего он стал популярным направлением внутреннего туризма. Каждый год сюда приезжают на отдых четыре миллиона человек.

В Республике Крым реализовали крупный проект по возведению высокотехнологичного медучреждения в ЮФО. На строительство Республиканской больницы им. Н. А. Семашко, которая находится на 12-м километре Московской трассы под Симферополем, был выделен один миллиард рублей.

Чтобы обеспечить населенные пункты Крыма водой, после перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала, построили скважины, водоводы, насосные станции и водозаборы.

Самым грандиозным проектом в регионе стал Крымский мост. Это самый большой мост в России. Он протянулся через Керченский пролив и соединил материковую Россию с полуостровом. Мост рассчитан на 40 тысяч машин и 47 пар поездов в сутки. Ежегодно по мосту проезжает 14 миллионов пассажиров и провозят 13 миллионов тонн грузов. Строительством моста занимались 220 российских предприятий, более десяти тысяч работников и 1,5 тысячи инженерно-технических специалистов, для которых возвели автономные вахтовые городки.

Следует отметить и строительство дороги А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь в Крыму. Она выходит из Крымского моста и проходит через центр Крыма. Трассе дали название «Таврида». На ее строительство было направлено 150 миллиардов рублей. Свыше одной тысячи единиц техники и более трех тысяч человек участвовали в строительных работах. Протяженность трассы составляет 250 километров. На ней размещено 19 транспортных развязок, 30 надземных переходов, 95 мостов и путепроводов, а также другие сооружения. От Керчи до Симферополя можно доехать за два часа. За сутки по трассе проезжает до 40 тысяч машин, объезжая крупные города. 

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