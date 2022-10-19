В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошли успехи Республики Крым

Следует отметить и строительство дороги А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь в Крыму. Она выходит из Крымского моста и проходит через центр Крыма. Трассе дали название «Таврида». На ее строительство было направлено 150 миллиардов рублей. Свыше одной тысячи единиц техники и более трех тысяч человек участвовали в строительных работах. Протяженность трассы составляет 250 километров. На ней размещено 19 транспортных развязок, 30 надземных переходов, 95 мостов и путепроводов, а также другие сооружения. От Керчи до Симферополя можно доехать за два часа. За сутки по трассе проезжает до 40 тысяч машин, объезжая крупные города.