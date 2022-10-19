В нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошли успехи Республики Крым

Респонденты должны были назвать 15 событий, которые повлияли на жизнь страны, и пять событий – на жизнь региона, в котором они проживают. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Сегодня в центре внимания оказалась Республика Крым.
18 марта 2014 года Крым стал субъектом Российской Федерации, в результате чего он стал популярным направлением внутреннего туризма. Каждый год сюда приезжают на отдых четыре миллиона человек.
В Республике Крым реализовали крупный проект по возведению высокотехнологичного медучреждения в ЮФО. На строительство Республиканской больницы им. Н. А. Семашко, которая находится на 12-м километре Московской трассы под Симферополем, был выделен один миллиард рублей.
Чтобы обеспечить населенные пункты Крыма водой, после перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала, построили скважины, водоводы, насосные станции и водозаборы.
Самым грандиозным проектом в регионе стал Крымский мост. Это самый большой мост в России. Он протянулся через Керченский пролив и соединил материковую Россию с полуостровом. Мост рассчитан на 40 тысяч машин и 47 пар поездов в сутки. Ежегодно по мосту проезжает 14 миллионов пассажиров и провозят 13 миллионов тонн грузов. Строительством моста занимались 220 российских предприятий, более десяти тысяч работников и 1,5 тысячи инженерно-технических специалистов, для которых возвели автономные вахтовые городки.
Следует отметить и строительство дороги А-291 Керчь – Симферополь – Севастополь в Крыму. Она выходит из Крымского моста и проходит через центр Крыма. Трассе дали название «Таврида». На ее строительство было направлено 150 миллиардов рублей. Свыше одной тысячи единиц техники и более трех тысяч человек участвовали в строительных работах. Протяженность трассы составляет 250 километров. На ней размещено 19 транспортных развязок, 30 надземных переходов, 95 мостов и путепроводов, а также другие сооружения. От Керчи до Симферополя можно доехать за два часа. За сутки по трассе проезжает до 40 тысяч машин, объезжая крупные города.