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В Белгородской области сожители убили мужчину и закопали на огороде

Сегодня, 07:23
Мужчина инициировал драку, затем напал на мужчину с ножом. Сожительница присоединилась к нему, сообщили в региональном СК.

В Грайворонском горокруге семейная пара убила мужчину и закопала на огороде. Хозяин дома начал драку и напал на молодого человека с ножом. Позже к нему присоединилась сожительница.

Как установило следствие, в ночь на 25 октября 2021 года 23-летний злоумышленник и его жертва вместе выпивали и поругались. Обвиняемый вывел потерпевшего во двор и начал драку. Последний пытался уйти.

Хозяин дома догнал мужчину и несколько раз ударил его ножом. Обвиняемая решила помочь возлюбленному и тоже напала с ножом на пострадавшего. Когда он умер, пара похоронила его прямо на огороде. Уголовное дело против белгородцев направили в суд.

 

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#Происшествия#Криминал#Грайворонский горокруг#Убийство#Наталья Корявых
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