В Белгородской области сожители убили мужчину и закопали на огороде

Хозяин дома догнал мужчину и несколько раз ударил его ножом. Обвиняемая решила помочь возлюбленному и тоже напала с ножом на пострадавшего. Когда он умер, пара похоронила его прямо на огороде. Уголовное дело против белгородцев направили в суд.