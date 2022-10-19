В Белгородской области сожители убили мужчину и закопали на огороде

В Грайворонском горокруге семейная пара убила мужчину и закопала на огороде. Хозяин дома начал драку и напал на молодого человека с ножом. Позже к нему присоединилась сожительница.
Как установило следствие, в ночь на 25 октября 2021 года 23-летний злоумышленник и его жертва вместе выпивали и поругались. Обвиняемый вывел потерпевшего во двор и начал драку. Последний пытался уйти.
Хозяин дома догнал мужчину и несколько раз ударил его ножом. Обвиняемая решила помочь возлюбленному и тоже напала с ножом на пострадавшего. Когда он умер, пара похоронила его прямо на огороде. Уголовное дело против белгородцев направили в суд.