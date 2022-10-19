В Белгородской области создан фонд поддержки военнослужащих

Реквизиты Белгородского фонда поддержки военнослужащих и их семей:
ИНН 3100008070/КПП 310001001
БИК 041403633
Р/с 40701810607000000246
К/с 30101810100000000633
БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК
У кого есть возможность, у кого есть желание – нашим парням нужно помочь. Сегодня сам это сделаю. Жена съездит и перечислит деньги в этот фонд.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фонд создали общественники. Глава региона выразил надежду на то, что новая общественная организация будет ежемесячно отчитываться о том, сколько получила и потратила средств, а также куда были направлены эти деньги.
Напомним, 17 октября на «Бел.Ру» вышел большой материал о том, как и чем белгородские волонтёры помогают беженцам. Они не только обеспечивают их продуктами, одеждой и бытовой химией, но и бытовой техникой.