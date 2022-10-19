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В Белгородской области создан фонд поддержки военнослужащих

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
О создании новой организации, помогающей военнослужащим, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, новому фонду точно можно доверять, поэтому опубликовал реквизиты для перечисления средств.

Реквизиты Белгородского фонда поддержки военнослужащих и их семей:

ИНН 3100008070/КПП 310001001

БИК 041403633

Р/с  40701810607000000246

К/с  30101810100000000633

БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СБЕРБАНК

У кого есть возможность, у кого есть желание – нашим парням нужно помочь. Сегодня сам это сделаю. Жена съездит и перечислит деньги в этот фонд.
 Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

 Фонд создали общественники. Глава региона выразил надежду на то, что новая общественная организация будет ежемесячно отчитываться о том, сколько получила и потратила средств, а также куда были направлены эти деньги.

Напомним, 17 октября на «Бел.Ру» вышел большой материал о том, как и чем белгородские волонтёры помогают беженцам. Они не только обеспечивают их продуктами, одеждой и бытовой химией, но и бытовой техникой.

Для нас главное — человек: как в Белгороде волонтёры помогают беженцам
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#Оксана Артемова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Волонтёры#Вячеслав Гладков
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