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В Белгородской области отменили закупки на приезды делегаций из других регионов

Вчера, 13:08
Проведение закупки по данной статье нецелесообразно, заявил глава администрации губернатора Иван Будлов.

Белгородская область будет экономить на приёмах делегаций из других регионов. Глава администрации губернатора Иван Будлов заявил, что проведение закупки по данной статье нецелесообразно.

По словам чиновника, визиты официальных делегаций — обычная практика для органов власти регионального уровня. Приём гостей финансируется из областного бюджета. План закупок обычно составляется на год вперёд.

В связи с ситуацией в регионе в план закупок вносятся изменения. Закупки, связанные с приёмами делегаций, на оставшийся период 2022 года и 2023 год отменяются.

Напомним, речь идёт в том числе и о закупке на 6,5 млн по обеспечению питанием, где единственным поставщиком выбрали «Фамильный дом вкуса».

Ситуацию прокомментировал член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Знаю, что команда губернатора В. Гладкова уделяет большое внимание социальной защите граждан, чётко организует процессы планирования, реализации бюджета. Это особенно важно в новых непростых условиях.
В тот день, когда стало известно о публикации закупки, она была отменена решением главы администрации.
И вообще закупки, связанные с приёмами официальных делегаций на оставшийся период 2022 года и 2023 год, отменены.
Это говорит о том, что органы власти региона оперативно реагируют на вызовы времени, исправляют недочёты и защищают интересы и права жителей Белгородской области.

 

Ранее сообщалось, что в Белгородской области и других приграничных регионах вводится режим среднего реагирования. Власти смогут проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики.

 

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#Общество#Госзакупки#Иван Будлов#Приезды делегаций#Отмена закупок#Питание#Фамильный дом вкуса#Наталья Корявых
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