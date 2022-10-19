В Белгородской области отменили закупки на приезды делегаций из других регионов

Знаю, что команда губернатора В. Гладкова уделяет большое внимание социальной защите граждан, чётко организует процессы планирования, реализации бюджета. Это особенно важно в новых непростых условиях.

В тот день, когда стало известно о публикации закупки, она была отменена решением главы администрации.

И вообще закупки, связанные с приёмами официальных делегаций на оставшийся период 2022 года и 2023 год, отменены.

Это говорит о том, что органы власти региона оперативно реагируют на вызовы времени, исправляют недочёты и защищают интересы и права жителей Белгородской области.