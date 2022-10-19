В Белгородской области мирный житель подорвался на мине

Как сообщает источник, местный житель состоял на учёте у психиатра и был безработным. Также сообщается, что мужчина ушёл из дома в сторону границы с Украиной.
Напомним, аналогичное происшествие случилось в Шебекинском городском округе 16 октября. Местный житель наступил на мину, в результате ему оторвало ступню. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков и попросил белгородцев воздержаться от посещения лесов во всех приграничных районах – после обстрелов там сейчас опасно.
18 октября Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненого мужчины. По его словам, шебекинцу предстоит пройти курс реабилитации в санатории.