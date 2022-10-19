В Белгородской области мирный житель подорвался на мине

Напомним, аналогичное происшествие случилось в Шебекинском городском округе 16 октября. Местный житель наступил на мину, в результате ему оторвало ступню. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков и попросил белгородцев воздержаться от посещения лесов во всех приграничных районах – после обстрелов там сейчас опасно.