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В Белгороде восстановили электроснабжение

Вчера, 18:23
Фото: 1MI
Сотрудники «Белгородэнерго» восстановили электроснабжение на Харьковской горе.

Специалисты выполнили переключения на резервные схемы подачи электроэнергии. Подача электричества в дома восстановлена.

Однако, в связи с с переподключением на некоторых улицах города будет отсутствовать уличное освещение.

«За счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на ул. 5 Августа, Академическая, Железнодорожная, Королева, Костюкова, Шаландина, Мокроусова», – сообщил Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Напомним, что проблемы с электричеством были связаны с перенапряжением на подстанции «Южная».

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#Дарья Немцева#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Электроснабжение
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