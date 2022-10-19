В Белгороде восстановили электроснабжение

Специалисты выполнили переключения на резервные схемы подачи электроэнергии. Подача электричества в дома восстановлена.
Однако, в связи с с переподключением на некоторых улицах города будет отсутствовать уличное освещение.
«За счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на ул. 5 Августа, Академическая, Железнодорожная, Королева, Костюкова, Шаландина, Мокроусова», – сообщил Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Напомним, что проблемы с электричеством были связаны с перенапряжением на подстанции «Южная».