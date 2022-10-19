В Белгороде ветврач потеряла зуб из-за излишней любви лабрадора

Подобные случаи – не такая уж и редкость. Ветврач вспомнила похожую ситуацию у своей коллеги из Санкт-Петербурга. Лабрадор днём выбил ей два передних зуба. Вечером домашний любимец ротвейлер так хорошо встретил хозяйку, что оставил ей синяк под глазом своей головой.