В Белгороде ветврач потеряла зуб из-за излишней любви лабрадора

В Белгороде лабрадор выбил зуб ветеринару из-за излишней любви. По словам ветврача, она просто потеряла бдительность.
Лабрадоры никогда не нападают на людей, если те обращаются к ним с добрыми намерениями. Ветврач Анфиса рассказала, что первое правило клиники – никогда не наклоняться к лабрадорам. Женщина потеряла бдительность, а пёс рванул навстречу. Клык собаки врезался прямо в зуб врача.
Подобные случаи – не такая уж и редкость. Ветврач вспомнила похожую ситуацию у своей коллеги из Санкт-Петербурга. Лабрадор днём выбил ей два передних зуба. Вечером домашний любимец ротвейлер так хорошо встретил хозяйку, что оставил ей синяк под глазом своей головой.
Ответной агрессии пёс от ветеринара не дождался. Она назвала его хорошим мальчиком и отправилась к стоматологу.
Выходит, что крупные любвеобильные собаки не менее опасны, чем их агрессивные сородичи. Даже в любви к животным не стоит забывать о безопасности.