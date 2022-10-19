Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде ветврач потеряла зуб из-за излишней любви лабрадора

Вчера, 13:38
Фото: Новые Известия
Собака выбила зуб ветеринару во время осмотра. Женщина сказала, что потеряла бдительность, пишут «Новые известия».

В Белгороде лабрадор выбил зуб ветеринару из-за излишней любви. По словам ветврача, она просто потеряла бдительность.

Лабрадоры никогда не нападают на людей, если те обращаются к ним с добрыми намерениями. Ветврач Анфиса рассказала, что первое правило клиники – никогда не наклоняться к лабрадорам. Женщина потеряла бдительность, а пёс рванул навстречу. Клык собаки врезался прямо в зуб врача.

Подобные случаи – не такая уж и редкость. Ветврач вспомнила похожую ситуацию у своей коллеги из Санкт-Петербурга. Лабрадор днём выбил ей два передних зуба. Вечером домашний любимец ротвейлер так хорошо встретил хозяйку, что оставил ей синяк под глазом своей головой.

Ответной агрессии пёс от ветеринара не дождался. Она назвала его хорошим мальчиком и отправилась к стоматологу.

Выходит, что крупные любвеобильные собаки не менее опасны, чем их агрессивные сородичи. Даже в любви к животным не стоит забывать о безопасности. 

 

Читайте также:
«Собаки как люди, у всех свой характер» — нижегородский сапер-кинолог о службе в СВОСбежали с сотнями кошек и собак: украинские волонтёры просят помощи у белгородцевВ Белгороде прокуратура выиграла суд по поводу водопровода в пансионате для собак
#Общество#Ветеринарная клиника#Врач#Лабрадор#Травма#Наталья Корявых
Подпишитесь
Как выглядит село Никольское под Белгородом после обстрела: фоторепортаж
Сегодня, 15:25
Гладков рекомендовал продлить каникулы в белгородских школах
Сегодня, 09:23
«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВО
Сегодня, 16:26
Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области
Сегодня, 19:34
В Ространснадзоре рассказали об иске к ЕТК и ещё к двум белгородским перевозчикам
Сегодня, 16:44
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Сегодня, 19:59