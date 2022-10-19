В Белгороде открыли бюст Анатолия Ачкасова

По словам градоначальника, при жизни Анатолий Ачкасов часто вспоминал бои под Томаровкой, пять подбитых «тигров», убитую роту пехоты. Участвовал он и в битве на Курской дуге, где его 34-ка сожгла пять немецких танков. Ему тогда было всего 20 лет. На войну он отправился в 17 лет. В 1945 году Анатолий Ачкасов получил звание Героя Советского Союза.
Напомним, изготовлением бюста А.Г. Ачкасова занимался белгородский предприниматель Максим Воронин. Сумма контракта составила 480 тыс. рублей, средства выделили из городского бюджета. При этом установка монумента обошлась почти в два раза дороже – почти 800 тыс. рублей.