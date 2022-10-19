В Белгороде открыли бюст Анатолия Ачкасова

По словам градоначальника, при жизни Анатолий Ачкасов часто вспоминал бои под Томаровкой, пять подбитых «тигров», убитую роту пехоты. Участвовал он и в битве на Курской дуге, где его 34-ка сожгла пять немецких танков. Ему тогда было всего 20 лет. На войну он отправился в 17 лет. В 1945 году Анатолий Ачкасов получил звание Героя Советского Союза.