Спустя семь лет Жириновский заявил, что Украину никогда не примут в НАТО. Он добавил, что этого не произойдёт, потому что пограничные вопросы не решатся. Также политик отметил, что если Россия не заберёт Крым, то им начнёт интересоваться Турция.