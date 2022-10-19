В 1991 году Владимир Жириновский говорил, что Восточная и Южная Украина останутся пророссийскими субъектами:
Крым, Малороссия, Новороссия, вся Восточная, Южная Украина — это российские земли. Поэтому, если когда-нибудь и встанет вопрос о независимости Украины, то только в пределах шести западно-украинских областей — это Закарпатье, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Волынь и Ровно. Только эти регионы, столицей будет Львов и через несколько месяцев там будут польские войска, вот такая независимость ждёт Украину. А Восточная и Южная Украина — это было Россией, и Крым освобождали, завоёвывали, цивилизовывали русские.
Спустя семь лет Жириновский заявил, что Украину никогда не примут в НАТО. Он добавил, что этого не произойдёт, потому что пограничные вопросы не решатся. Также политик отметил, что если Россия не заберёт Крым, то им начнёт интересоваться Турция.
Во время выступления на одном из ток-шоу лидер ЛДПР заявил, что для Грузии и Украины лучше оставаться нейтральными странами и иметь хорошие дружеские отношения с Россией.
Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО и население выступит против, а над ними будут издеваться, если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, — мы защитим эти города. У России есть концепция национальной безопасности. Там чётко написано, весь мир знает, что в случае угрозы для России в любой точке планеты мы имеем полное право нанести превентивный удар.
Во время выступления в Госдуме Жириновский рассказал о противостоянии России с Западом. По его мнению, Запад может попытаться затянуть переговоры, постоянно предлагая новые встречи и откладывая принятие решений. Но Россия это не будет терпеть.
Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую — вы почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — это будет год немирный, это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. Все должны заткнуться и уважать нашу страну.
Кром этого, в 2006 году Жириновский предсказал резкий скачок цен на газ в Европе.
Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать.
Своими прогнозами политик поделился с потомками и на 2036 год. По мнению лидера партии ЛДПР, человечество поймёт, что планета не сможет прокормить постоянно растущее население, поэтому нужно будет ограничивать рождаемость — два ребёнка на семью.
Также Жириновский напророчил появление понятия «гражданин мира» и исчезновение внутреннего национального территориального деления.
Кроме этого, искусство, театры, кино — всё будет свободно. Под запретом останется только деятельность, связанная с растлением малолетних.
Что касается развития человечества, этому могут помешать страшные стихийные бедствия и изменение климата.
По мнению Жириновского, через 20 лет планету будут бороздить поезда в вакуумных трубах, благодаря которым пассажиры и грузы будут двигаться со скоростью в тысячи километров в час. Также к 2036 году всё будет компьютеризировано и чипировано. Не будет никаких паспортов, справок, бумаг.