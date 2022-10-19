Треть закупленных Белгородской областью лекарств – импортные

Что касается расходов по направлению «Здравоохранение» на 2023 год, куда входят траты на закупку импортных лекарств, медоборудования и выплата зарплат медикам, в минздраве отметили, что предложения о необходимых объёмах средств с расчётами-обоснованиями в настоящее время находятся на рассмотрении в профильном департаменте министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области.