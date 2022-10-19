Треть закупленных Белгородской областью лекарств – импортные

В региональном минздраве редакции «Бел.Ру» сообщили, что в текущем году поставка лекарств в медорганизации Белгородской области, в том числе импортного производства, проходит в плановом порядке согласно условиям заключённых госконтрактов. По результатам закупок медикаментов на 2022 год доля импортной продукции составляет 29%. На приобретение из всех источников финансирования выделено в общей сложности 5,2 млрд рублей.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в текущем году региональный минздрав участвовал в 976 процедурах госзакупок. Количество заключённых контрактов — 1033 на общую сумму 3,2 млрд рублей.
Что касается препаратов, в 2022 году ведомство заключило 220 контрактов на общую сумму 883 млн рублей с фирмой «Р-Фарм». Компания работает в Москве с 2021 года и занимается производством лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 28,4 млрд рублей.
Ещё 199 контрактов на поставку лекарств на 555 млн рублей ведомство заключило с компанией «Эсбиэс Фармаси». Фирма работает в Белгороде с 2013 года и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Предприятие принадлежит Ольге Бузиашвили и Валентину Савину. Чистая прибыль за 2021 год составила 48,7 млн рублей.
Кроме этого, минздрав в 2022 году подписал 80 договоров с фирмой «Альбатрос». В основном компания также поставляла лекарства в Белгородскую область. Общая сумма контрактов составила 124 млн рублей.
Предприятие «Альбатрос» зарегистрировано в Москве в 2014 году и занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Головная компания — «Протек». Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 76 млн рублей.
Что касается медоборудования, в том числе импортного производства, закупка для нужд Белгородской области также проходит в плановом порядке.
В ведомстве сообщили, будут ли заменять импортные лекарства и оборудование в Белгородской области. Согласно законодательству, врач назначает и выписывает лекарства в соответствии с медицинскими показаниями по международному непатентованному наименованию. При этом указывать фирму-производителя при назначении препаратов законодательно не предусмотрено.
При необходимости изменения схемы лекарственной терапии врач определяет назначение лекарства по медицинским показаниям в соответствии с клинической картиной течения заболевания. Если нет аналогов отечественного производителя, лекарство заменяют импортной продукцией по профильным направлениям, в том числе с привлечением главных внештатных специалистов регионального минздрава.
Что касается расходов по направлению «Здравоохранение» на 2023 год, куда входят траты на закупку импортных лекарств, медоборудования и выплата зарплат медикам, в минздраве отметили, что предложения о необходимых объёмах средств с расчётами-обоснованиями в настоящее время находятся на рассмотрении в профильном департаменте министерства финансов и бюджетной политики Белгородской области.
При этом в ведомстве сообщили, что сокращать зарплаты медработникам не планируется.