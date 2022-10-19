Термостойкие колеса для промышленных тележек и оборудования

В процессе эксплуатации колеса подвергаются воздействию высоких температур, поэтому должны быть максимально устойчивыми к их воздействию, а также не выделять вредных веществ при нагревании. Для изготовления таких колес применяется сталь, легированная хромом и молибденом, что позволяет увеличить срок службы изделий. Кроме того, в процессе работы на поверхности колес образуется оксидная пленка, которая защищает изделия от механических повреждений и коррозии.