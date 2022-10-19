Термостойкие колеса для промышленных тележек и оборудования

В качестве основного материала чаще всего используется жаростойкий чугун или алюминий. Прочность деталей может обеспечиваться за счет использования различных дополнительных элементов. Например, для придания колесам максимальной прочности используются специальные элементы из пластика, резины или каучука. В настоящее время промышленные колеса представлены в огромном разнообразии.
Технические преимущества промышленных колес
Существует несколько видов таких колес, отличающихся способом крепления и материалом. Основным материалом для изготовления жаростойких колес является чугун. В качестве креплений применяются болты и шпильки, а также специальные штифты, позволяющие надежно зафиксировать колесо. Кроме того, колеса могут крепиться с помощью фланцев, что обеспечивает им высокую надежность. Преимущества термостойких колес для тележек:
Чтобы обеспечить высокую износостойкость, прочность и долговечность колес, их изготавливают на специальном оборудовании методом холодной штамповки. При этом используют различные виды стали и чугуна. Если необходимо улучшить эксплуатационные характеристики, то в процессе изготовления применяют специальные покрытия, например, оксидную пленку, которая придает колесу повышенную термостойкость.
Дополнительная термозащита
Для того чтобы сделать их более устойчивыми к воздействию высоких температур, они покрываются специальным составом, который защищает их от воздействия высоких температур. При производстве жаростойких колес используется только высококачественное сырье, которое соответствует всем нормам и требованиям. Процесс производства жаростойкого колеса состоит из нескольких этапов.
В процессе эксплуатации колеса подвергаются воздействию высоких температур, поэтому должны быть максимально устойчивыми к их воздействию, а также не выделять вредных веществ при нагревании. Для изготовления таких колес применяется сталь, легированная хромом и молибденом, что позволяет увеличить срок службы изделий. Кроме того, в процессе работы на поверхности колес образуется оксидная пленка, которая защищает изделия от механических повреждений и коррозии.
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