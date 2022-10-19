Режим среднего реагирования в Белгородской области и обстрел Шебекино: итоги дня

Режим среднего реагирования
В Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, Крыму, Краснодарском крае, а также в Севастополе вводится режим среднего реагирования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В связи с введением режима у властей появляются новые полномочия. Разрешается проводить мобилизационные мероприятия в сфере экономики, усилить охрану общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов. Жителей могут отвозить в более безопасные районы.
Обстрел Шебекино
19 октября город подвергся атаке ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей покинуть обстреливаемые территории. Пострадали три человека, один из них в тяжёлом состоянии.
Удары пришлись по гражданским объектам. Известно, что снаряды попали в дома, построенные для детей-сирот. Разрушены несколько домов, повреждены линии электропередачи. Повреждения получили также ФОК, ТЦ и автомобили.
Обстрел Белгорода
Областной центр тоже попал под обстрел. Обошлось без жертв и серьёзных разрушений. Снаряд попал на объект инфраструктуры.
Гладков заявил, что повреждения незначительные и не повлияют на работу по энергообеспечению города. Тем не менее на некоторых улицах не было электричества. Проблему устранили.