РЭО: Инвестиции в комплексы по обработке ТКО в Калининграде составят 5,3 млрд рублей

По итогам рабочей поездки в регион генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил о недопустимости срыва сроков по проектам. В связи с этим с Калининградской областью была подписана новая дорожная карта. Об этом пишет 360tv.ru.
Губернатор Антон Алиханов и Буцаев обсудили развитие инфраструктуры в регионе и создание значимых объектов. В 2024 году возле поселка Корнево должен появиться КПО мощностью в 350 тысяч тонн ТКО. Это крупнейший из трех комплексов. В 2019 году было подписано концессионное соглашение, которое предполагает финансирование со стороны РЭО на сумму 3,9 миллиарда рублей. При этом капитальные затраты составят более четырех миллиардов. РЭО готов проконтролировать соблюдение графика строительства. В установленные дорожной картой сроки объект должен быть закончен. После сдачи его в эксплуатацию регион может достигнуть таких показателей, как 100% сортировка и снижение захоронения отходов в два раза.
Буцаев отметил, что из-за риска задержки реализации проекта дорожную карту обновили и сдвинули сроки сдачи объекта в эксплуатацию. До конца этого года будет подписано дополнительное соглашение.
Как отметил заместитель гендиректора по инвестразвитию Сергей Королев, в регионе будет также построен мусоросортировочный комплекс Неманский. Его мощность составит 25 тысяч тонн, а стоимость – 960 миллионов рублей. Запланирована и реконструкция КПО Гусевский мощностью 120 тысяч тонн. На нее планируется потратить 300 миллионов рублей. В 2024-2025 годах эти объекты будут введены в эксплуатацию. РЭО профинансирует до 95% от стоимости из средств от размещения облигаций в третьем-четвертом кварталах 2023 года.