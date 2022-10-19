РЭО: Инвестиции в комплексы по обработке ТКО в Калининграде составят 5,3 млрд рублей

Губернатор Антон Алиханов и Буцаев обсудили развитие инфраструктуры в регионе и создание значимых объектов. В 2024 году возле поселка Корнево должен появиться КПО мощностью в 350 тысяч тонн ТКО. Это крупнейший из трех комплексов. В 2019 году было подписано концессионное соглашение, которое предполагает финансирование со стороны РЭО на сумму 3,9 миллиарда рублей. При этом капитальные затраты составят более четырех миллиардов. РЭО готов проконтролировать соблюдение графика строительства. В установленные дорожной картой сроки объект должен быть закончен. После сдачи его в эксплуатацию регион может достигнуть таких показателей, как 100% сортировка и снижение захоронения отходов в два раза.