Полицейский из приграничья стал «народным участковым» Белгородской области

В финале конкурса «Народный участковый — 2022» Белгородскую область представляет 26-летний старший лейтенант полиции Сергей Наумов. Он работает в полиции четыре года.
Сергею вверен административный участок в приграничье — Нехотеевка, Журавлёвка, Отрадное, Малиновка. Граница проходит прямо в огородах у 3,5 тысячи жителей. Брат полицейского работает пограничником. Недавно у правоохранителя родился сын. В канун Нового года молодой человек потерял отца, он умер у него на руках.
Как правило, Сергею приходится заниматься мелкими кражами и бытовыми конфликтами. За четыре года работы он пресёк порядка 200 правонарушений. 30 человек понесли уголовную ответственность. Помогают следить за порядком главы сельских поселений и сами жители.
Жизнь полицейского изменилась 24 февраля, когда началась спецоперация. Офицер оказался практически на передовой. Переводиться он не собирается. Сёла подвергаются обстрелам, а Сергей и спасатели вывезли из-под огня 2 тыс. человек. Хоть и населённые пункты опустели, полицейский продолжает следить за сохранностью имущества белгородцев и заботиться о тех, кто всё-таки не уехал.