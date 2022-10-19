Полицейский из приграничья стал «народным участковым» Белгородской области

Жизнь полицейского изменилась 24 февраля, когда началась спецоперация. Офицер оказался практически на передовой. Переводиться он не собирается. Сёла подвергаются обстрелам, а Сергей и спасатели вывезли из-под огня 2 тыс. человек. Хоть и населённые пункты опустели, полицейский продолжает следить за сохранностью имущества белгородцев и заботиться о тех, кто всё-таки не уехал.