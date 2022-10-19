Поезд Победы впервые остановился в Старом Осколе: фоторепортаж

Музей на колёсах передвигается по железной дороге, рассказывая о мирном довоенном времени и периоде Великой Отечественной войны. Экспозицию представляет виртуальный экскурсовод и собирательный персонаж – помощник машиниста Лидия Чухрай. Её озвучивает актриса Екатерина Гусева.
Истории и факты Лиды посетители слушают через аудиогид в наушниках на протяжении всей экскурсии. Ощущение реальности усиливает звуковое и видеосопровождение. 400 квадратных метров декораций, 70 художников и сто натурщиков создали 150 фигур, которые размещены в 10 вагонах. Всего в составе «Поезда Победы» их 12, 2 – технические.
В Старом Осколе музей принимает посетителей 2 дня, затем состав отправится в Курск.
Музей работает с 10 до 19 часов. Посещение – бесплатное. Для этого необходимо зайти на сайт «Поезд Победы.РФ», пройти регистрацию и прийти в назначенное время.
Сергей Лукша, администратор проекта «Поезд Победы»