Поезд Победы впервые остановился в Старом Осколе: фоторепортаж

Поезд Победы впервые остановился в Старом Осколе

Федеральный проект стартовал в октябре 2020 года. За два года «Поезд Победы» пересёк Россию несколько раз от Крыма до Владивостока. Заезжал и в Белоруссию.

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