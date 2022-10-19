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Поддубный: ВСУ начали продвигаться на Херсонском направлении

Вчера, 09:36
Фото: 1MI
Украинские военные продвигаются в направлении Новой Каменки и Берислава, написал военкор в своём телеграм-канале.

Военный корреспондент Евгений Поддубным написал, что ВСУ продвигаются на Херсонском направлении. Украинские военные начали движение в направлении Новой Каменки и Берислава.

Сообщается о двух батальонах. В качестве поддержки участвует ствольная артиллерия, беспилотники. Жителей Херсона переправляют на другой берег Днепра. Они находятся в ПВР в Алёшках и Голой Пристани.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что из Херсона вывезут 50-60 тыс. человек на левый берег или в другие российские регионы. На это уйдёт примерно шесть дней.

Накануне Сальдо также заявил, что Украина накапливает силы для широкомасштабного наступления, а в регионе могут начаться бои. Он предупредил о возможности затопления из-за планов разрушить плотину Каховской ГЭС.

 

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#Операция на Украине#Херсонская область#Евгений поддубный#Наступление ВСУ#Наталья Корявых
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