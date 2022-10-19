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Пловец-олимпиец из Мариуполя, ставший спортивной легендой

Вчера, 03:00
Один из героев Московской Олимпиады – триумфатор финального заплыва на 400 метров комплексным плаванием Александр Сидоренко, в послужном списке которого по одной золотой и бронзовой медали Чемпионатов мира и Европы.

Семикратный обладатель Кубка Европы, он двадцать раз побеждал в рамках чемпионатов Советского Союза. Рассказываем о судьбе легендарного пловца.

Один из сильнейших пловцов СССР на дистанции 200 метров комплексом Александр Сидоренко, ТАСС, автор Николай Науменков

Пациент туберкулезного диспансера

Будущий почетный гражданин города Мариуполя родился 27 мая 1960 года в городе Жданов тогда еще Сталинской области (переименование в Донецкую область произошло осенью 1991 года). В десять лет Александр Сидоренко и его родители о славе знаменитого пловца и не думали. Будучи пациентом городского туберкулезного диспансера, Саша обучался танцам, пению и игре на фортепиано, а плавать умел лишь «по-собачьи».

В этот вид спорта будущего олимпийского чемпиона привел отец, также Александр, который работал начальником отдела электрооборудования металлургического комбината имени Ильича, а отправной точкой для будущего пловца стало открытие первого в городе бассейна. Первую неделю мальчик занимался у тренера по прыжкам в воду, но это были одни мучения, а потому школьника передали тренеру по плаванию Виктору Вангельеву. Строгий педагог помог подтянуть мальчику физическую форму и научил его пунктуальности и ответственности. Паренька уже тогда отличали юношеский задор, трудолюбие и упорство, которые он сохранил на всю жизнь.

 

Первое серьезное испытание

Уже через семь месяцев после первого прихода в бассейн Саша Сидоренко выиграл чемпионат области в своей возрастной категории. График был жестким – подъем в 5:15, две, а то и три тренировки в день (проплывали по 20-25 километров ежедневно), а еще - школа, уроки, да и погулять хотелось с ровесниками. Однако бросить спорт даже мыслей не возникало. Более того, в качестве развлечения стало появляться водное поло.

На Олимпиаду-1976, на которой советские пловцы выступили неудачно, юноша из Мариуполя, уже имевший звание мастера спорта СССР, не отобрался, а после углубленного медицинского обследования в Москве его признали… «неперспективным». С физическими данными все было в порядке, но он несколько уступал своим конкурентам в… гибкости. Тогда для юного спортсмена такой «вердикт» стал настоящим испытанием. Паренька со скрипом взяли в юношескую сборную страны, а это, между прочим, первая зарплата в 110 рублей в месяц.

 

«Алло, мы ищем таланты!» на турнире «Комсомольской правды»

Поворотным в судьбе мариупольца (из хилого паренька таки вырос красавец-атлет, косая сажень в плечах) стали традиционные международные соревнования на призы газеты «Комсомольская правда» 1978 года, в которых состязались практически все сильнейшие, невзирая на возрастные категории. В высоких кабинетах решили, что провал Монреаля-1976 ни в коем случае не должен повториться в олимпийской Москве-1980, а потому и объявили поиск талантов.

В предварительном заплыве на 400 метров комплексом Александр Сидоренко взял и победил с новым национальным рекордом. Пикантность истории в том, что на юноше были плавки и очки кустарного производства (грузинские умельцы мягкие резинки делали из детских сосок). К победителю заплыва подошел главный тренер взрослой сборной Сергей Войцеховский и вручил фирменные плавки и очки. Дескать, негоже выступать в финале в самопальной экипировке. В финале в этих завидных по тем временам обновках Сидоренко… провалился – занял последнее место, разочаровав всех специалистов и Сергей Войцеховского.

 

На все руки мастер

Комплексное плавание является самым молодым видом соревновательной программы данного вида спорта. Суть данного способа плавания в том, что спортсмен проплывает последовательно равные отрезки разным стилем. Первую четверть дистанции спортсмен плывет баттерфляем, затем переключается на кроль на спине, после - брасс и завершает все плаванием вольным стилем на груди. Все это выполняется без остановки.

Таким образом, комплексное плавание является крайне эффектным и очень сложным видом спортивного плавания, который обязывает пловца уметь технично плавать всеми существующими стилями.

 

Прошло несколько дней, Александр успокоился и стал победителем на коронной дистанции 200 метров комплексом, причем с результатом, который позволил здесь и сейчас стать мастером спорта международного класса. В этом же году на проходившем в Москве чемпионате Советского Союза на дистанции 200 метров комплексным плаванием Сидоренко установил новый мировой рекорд – 2 минуты 05,24 секунды. В 1979 году, завоевав три золотые медали VII Спартакиады народов СССР, воспитанник СК «Азов» был признан лучшим пловцом огромной страны.

В 1979 году Александр Сидоренко был признан лучшим пловцом СССР, автор фото: Сергей Гунеев

Золотая медаль и билет на самолет

«Олимпийские игры – самое яркое воспоминание в моей спортивной жизни! – эти слова принадлежат самому Александру Сидоренко. – Мы, официальная делегация СССР, на грандиозной церемонии открытия шли в белых костюмах. Пловцов на парад пустили в полном составе. Потому что все были рослые, красивые, особенно наши девчонки. Да и время позволяло – до старта пловцов оставалось еще два дня».

Конкурентом двух советских пловцов – Сергея Фесенко и Александра Сидоренко (по жизни два больших друга, комсорг и вице-капитан сборной) – на дистанции 400 метров комплексом был венгр, но наши мощные ребята его «быстро утопили» и устроили напряженную внутреннюю дуэль. Лидер заплыва менялся несколько раз, а в итоге победителем стал представитель Донбасса с новым олимпийским рекордом – 4 минуты 22,89 секунды!

 

Выход, фальстарт, заплыв, награждение

«Раньше я никогда не подсчитывал, сколько лет прошло с момента памятной для меня Олимпиады, а вот теперь… Конечно же, перед глазами стоит открытие Олимпийских игр. Недавно посмотрел хронику, увидел себя молодого. Три года назад кассету с моим «золотым» заплывом мне подарил известный спортивный журналист Фарид Дасаев. Теперь я периодически просматриваю, как выходил к бассейну, фальстарт, сам заплыв, награждение. Благодаря этой видеозаписи заново переживаю те события», – сказал в одном из интервью Александр Сидоренко.

 

Потом были эмоции, награждение, фотографирование, дикая усталость и… Чуть ли не вместе с медалью триумфатору вручили билет на самолет, прислали такси и отправили домой. Даже олимпийский чемпион не имел права задержаться в Белокаменной, чтобы посмотреть другие соревнования и стать участником или свидетелем закрытия Олимпиады. В аэропорту Мариуполя Александра Сидоренко встречали только два друга, ведь даже родители с группой туристов из Донецкой области еще оставались в Москве. 

Призеры Олимпиады на дистанции 400 метров Сергей Фесенко (СССР), Александр Сидоренко (СССР) и Зольтан Веррасто (Венгрия), ТАСС, автор Эндель Таркпеа
Призеры Олимпиады на дистанции 400 метров Сергей Фесенко (СССР), Александр Сидоренко (СССР) и Зольтан Веррасто (Венгрия), ТАСС, автор Юрий Белинский
Призеры Олимпиады на дистанции 400 метров Сергей Фесенко (СССР), Александр Сидоренко (СССР), ТАСС, автор Юрий Белинский

Отец всегда мечтал о «Волге»

«За олимпийское «золото» тогда было положено 5 тысяч рублей – хорошие деньги по тем временам. Но из этой суммы на руки я получил только 3 400, а остальное вычли в виде разных налогов. Наш республиканский спорткомитет выдал талон на внеочередную покупку по госцене автомобиля ГАЗ-24. Стоил он тогда 15 200 рублей, у меня такой суммы не было, и этим талоном воспользовался мой отец – он всегда мечтал о «Волге», – вспомнил Александр Сидоренко.

Правда, вскоре было организовано городское чествование на стадионе «Азовсталь», были поездки в Москву и Киев, где чемпиону вручили Орден Дружбы народов и грамоту Верховного Совета Украины.

Сан Саныч в водном поло

Заканчивать спортивную карьеру в двадцать с хвостиком лет, понятное дело никто не собирался. После Олимпиады-1980 Сидоренко еще четыре года усиленно тренировался, много и успешно выступал – в 1981 году выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 метров комплексом, а на чемпионате мира 1982 снова первенствовал в этой дисциплине с рекордом соревнований. Увы, в Лос-Анджелес на Игры-1984 советская сборная не поехала в ответ на американский бойкот Московской Олимпиады.

Международные соревнования «Дружба-84», ТАСС, автор Вячеслав Ун Да-Син

Александр Сидоренко плавал еще два года, а затем ушел, освободив дорогу молодым, но не из спорта. С 1987 года он работал в ватерпольной команде мастеров «Ильичевец» (тогда она еще называлась «Азов»). Сначала тренером по плаванью и ОФП, затем – начальником команды (двенадцатикратный чемпион Украины). Помните, какие были развлечения у него в детстве? Правильно, водное поло. А плавание все равно никуда не делось, ведь в разные годы «Сан Саныч» завоевал несколько наград на ветеранских чемпионатах Европы и мира.

Из олимпийского чемпиона вышел выдающийся спортивный менеджер, автор фото Александр Сидоренко

Первая, она же единственная любовь

На такого завидного жениха засматривались сотни, если не тысячи девушек, а любовная история у Александра Сидоренко – на зависть некоторым сценаристам. Ему 17 лет, ей и того меньше – 15, тренировочный сбор юношеской сборной в Таллинне. Именно там Саша и увидел впервые свою будущую жену – пловчиху Лену Круглову из Иваново, которая на Московской Олимпиаде выиграет «бронзу» в плавании на спине. Молодого человека сразили ее огромные глаза и веселый, шебутной характер. Она сохранила более тысячи записок и писем, которыми влюбленные обменивались в аскетичные времена спортивной карьеры.

 

Виски от актера Баниониса

«Незадолго до свадьбы, возвращаясь из США, наша сборная по плаванию летела в одном самолете с прибалтийским актером Донатасом Банионисом. Познакомились, и он подарил нам две бутылки виски. Одну мы выпили сразу, а вторую разыграли, и она досталась мне. Ее черед наступил как раз на нашей свадьбе», – рассказал Александр Сидоренко.

 

Поженились они в Мариуполе в 1982 году, на свадьбу, которую отмечали в курортном поселке Мелекино, молодожены пригласили всю сборную по плаванию. Елена сразу ушла из большого спорта, в семье родился сын, которого как деда и отца назвали Александром, правда, в плавание или водное поло он не пошел, хотя в детстве занимался обоими видами спорта.

Александр Сидоренко ушел из жизни 20 февраля 2022 года в родном Мариуполе от коронавирусной инфекции.

#Общество#Видео
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