Пловец-олимпиец из Мариуполя, ставший спортивной легендой

Семикратный обладатель Кубка Европы, он двадцать раз побеждал в рамках чемпионатов Советского Союза. Рассказываем о судьбе легендарного пловца.
Пациент туберкулезного диспансера
Будущий почетный гражданин города Мариуполя родился 27 мая 1960 года в городе Жданов тогда еще Сталинской области (переименование в Донецкую область произошло осенью 1991 года). В десять лет Александр Сидоренко и его родители о славе знаменитого пловца и не думали. Будучи пациентом городского туберкулезного диспансера, Саша обучался танцам, пению и игре на фортепиано, а плавать умел лишь «по-собачьи».
В этот вид спорта будущего олимпийского чемпиона привел отец, также Александр, который работал начальником отдела электрооборудования металлургического комбината имени Ильича, а отправной точкой для будущего пловца стало открытие первого в городе бассейна. Первую неделю мальчик занимался у тренера по прыжкам в воду, но это были одни мучения, а потому школьника передали тренеру по плаванию Виктору Вангельеву. Строгий педагог помог подтянуть мальчику физическую форму и научил его пунктуальности и ответственности. Паренька уже тогда отличали юношеский задор, трудолюбие и упорство, которые он сохранил на всю жизнь.
Первое серьезное испытание
Уже через семь месяцев после первого прихода в бассейн Саша Сидоренко выиграл чемпионат области в своей возрастной категории. График был жестким – подъем в 5:15, две, а то и три тренировки в день (проплывали по 20-25 километров ежедневно), а еще - школа, уроки, да и погулять хотелось с ровесниками. Однако бросить спорт даже мыслей не возникало. Более того, в качестве развлечения стало появляться водное поло.
На Олимпиаду-1976, на которой советские пловцы выступили неудачно, юноша из Мариуполя, уже имевший звание мастера спорта СССР, не отобрался, а после углубленного медицинского обследования в Москве его признали… «неперспективным». С физическими данными все было в порядке, но он несколько уступал своим конкурентам в… гибкости. Тогда для юного спортсмена такой «вердикт» стал настоящим испытанием. Паренька со скрипом взяли в юношескую сборную страны, а это, между прочим, первая зарплата в 110 рублей в месяц.
«Алло, мы ищем таланты!» на турнире «Комсомольской правды»
Поворотным в судьбе мариупольца (из хилого паренька таки вырос красавец-атлет, косая сажень в плечах) стали традиционные международные соревнования на призы газеты «Комсомольская правда» 1978 года, в которых состязались практически все сильнейшие, невзирая на возрастные категории. В высоких кабинетах решили, что провал Монреаля-1976 ни в коем случае не должен повториться в олимпийской Москве-1980, а потому и объявили поиск талантов.
В предварительном заплыве на 400 метров комплексом Александр Сидоренко взял и победил с новым национальным рекордом. Пикантность истории в том, что на юноше были плавки и очки кустарного производства (грузинские умельцы мягкие резинки делали из детских сосок). К победителю заплыва подошел главный тренер взрослой сборной Сергей Войцеховский и вручил фирменные плавки и очки. Дескать, негоже выступать в финале в самопальной экипировке. В финале в этих завидных по тем временам обновках Сидоренко… провалился – занял последнее место, разочаровав всех специалистов и Сергей Войцеховского.
На все руки мастер
Комплексное плавание является самым молодым видом соревновательной программы данного вида спорта. Суть данного способа плавания в том, что спортсмен проплывает последовательно равные отрезки разным стилем. Первую четверть дистанции спортсмен плывет баттерфляем, затем переключается на кроль на спине, после - брасс и завершает все плаванием вольным стилем на груди. Все это выполняется без остановки.
Таким образом, комплексное плавание является крайне эффектным и очень сложным видом спортивного плавания, который обязывает пловца уметь технично плавать всеми существующими стилями.
Прошло несколько дней, Александр успокоился и стал победителем на коронной дистанции 200 метров комплексом, причем с результатом, который позволил здесь и сейчас стать мастером спорта международного класса. В этом же году на проходившем в Москве чемпионате Советского Союза на дистанции 200 метров комплексным плаванием Сидоренко установил новый мировой рекорд – 2 минуты 05,24 секунды. В 1979 году, завоевав три золотые медали VII Спартакиады народов СССР, воспитанник СК «Азов» был признан лучшим пловцом огромной страны.
Золотая медаль и билет на самолет
«Олимпийские игры – самое яркое воспоминание в моей спортивной жизни! – эти слова принадлежат самому Александру Сидоренко. – Мы, официальная делегация СССР, на грандиозной церемонии открытия шли в белых костюмах. Пловцов на парад пустили в полном составе. Потому что все были рослые, красивые, особенно наши девчонки. Да и время позволяло – до старта пловцов оставалось еще два дня».
Конкурентом двух советских пловцов – Сергея Фесенко и Александра Сидоренко (по жизни два больших друга, комсорг и вице-капитан сборной) – на дистанции 400 метров комплексом был венгр, но наши мощные ребята его «быстро утопили» и устроили напряженную внутреннюю дуэль. Лидер заплыва менялся несколько раз, а в итоге победителем стал представитель Донбасса с новым олимпийским рекордом – 4 минуты 22,89 секунды!
Выход, фальстарт, заплыв, награждение
«Раньше я никогда не подсчитывал, сколько лет прошло с момента памятной для меня Олимпиады, а вот теперь… Конечно же, перед глазами стоит открытие Олимпийских игр. Недавно посмотрел хронику, увидел себя молодого. Три года назад кассету с моим «золотым» заплывом мне подарил известный спортивный журналист Фарид Дасаев. Теперь я периодически просматриваю, как выходил к бассейну, фальстарт, сам заплыв, награждение. Благодаря этой видеозаписи заново переживаю те события», – сказал в одном из интервью Александр Сидоренко.
Потом были эмоции, награждение, фотографирование, дикая усталость и… Чуть ли не вместе с медалью триумфатору вручили билет на самолет, прислали такси и отправили домой. Даже олимпийский чемпион не имел права задержаться в Белокаменной, чтобы посмотреть другие соревнования и стать участником или свидетелем закрытия Олимпиады. В аэропорту Мариуполя Александра Сидоренко встречали только два друга, ведь даже родители с группой туристов из Донецкой области еще оставались в Москве.
Отец всегда мечтал о «Волге»
«За олимпийское «золото» тогда было положено 5 тысяч рублей – хорошие деньги по тем временам. Но из этой суммы на руки я получил только 3 400, а остальное вычли в виде разных налогов. Наш республиканский спорткомитет выдал талон на внеочередную покупку по госцене автомобиля ГАЗ-24. Стоил он тогда 15 200 рублей, у меня такой суммы не было, и этим талоном воспользовался мой отец – он всегда мечтал о «Волге», – вспомнил Александр Сидоренко.
Правда, вскоре было организовано городское чествование на стадионе «Азовсталь», были поездки в Москву и Киев, где чемпиону вручили Орден Дружбы народов и грамоту Верховного Совета Украины.
Сан Саныч в водном поло
Заканчивать спортивную карьеру в двадцать с хвостиком лет, понятное дело никто не собирался. После Олимпиады-1980 Сидоренко еще четыре года усиленно тренировался, много и успешно выступал – в 1981 году выиграл чемпионат Европы на дистанции 200 метров комплексом, а на чемпионате мира 1982 снова первенствовал в этой дисциплине с рекордом соревнований. Увы, в Лос-Анджелес на Игры-1984 советская сборная не поехала в ответ на американский бойкот Московской Олимпиады.
Александр Сидоренко плавал еще два года, а затем ушел, освободив дорогу молодым, но не из спорта. С 1987 года он работал в ватерпольной команде мастеров «Ильичевец» (тогда она еще называлась «Азов»). Сначала тренером по плаванью и ОФП, затем – начальником команды (двенадцатикратный чемпион Украины). Помните, какие были развлечения у него в детстве? Правильно, водное поло. А плавание все равно никуда не делось, ведь в разные годы «Сан Саныч» завоевал несколько наград на ветеранских чемпионатах Европы и мира.
Первая, она же единственная любовь
На такого завидного жениха засматривались сотни, если не тысячи девушек, а любовная история у Александра Сидоренко – на зависть некоторым сценаристам. Ему 17 лет, ей и того меньше – 15, тренировочный сбор юношеской сборной в Таллинне. Именно там Саша и увидел впервые свою будущую жену – пловчиху Лену Круглову из Иваново, которая на Московской Олимпиаде выиграет «бронзу» в плавании на спине. Молодого человека сразили ее огромные глаза и веселый, шебутной характер. Она сохранила более тысячи записок и писем, которыми влюбленные обменивались в аскетичные времена спортивной карьеры.
Виски от актера Баниониса
«Незадолго до свадьбы, возвращаясь из США, наша сборная по плаванию летела в одном самолете с прибалтийским актером Донатасом Банионисом. Познакомились, и он подарил нам две бутылки виски. Одну мы выпили сразу, а вторую разыграли, и она досталась мне. Ее черед наступил как раз на нашей свадьбе», – рассказал Александр Сидоренко.
Поженились они в Мариуполе в 1982 году, на свадьбу, которую отмечали в курортном поселке Мелекино, молодожены пригласили всю сборную по плаванию. Елена сразу ушла из большого спорта, в семье родился сын, которого как деда и отца назвали Александром, правда, в плавание или водное поло он не пошел, хотя в детстве занимался обоими видами спорта.
Александр Сидоренко ушел из жизни 20 февраля 2022 года в родном Мариуполе от коронавирусной инфекции.