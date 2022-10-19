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Организаторы InterComm 2022 опубликовали программу конференции

Вчера, 14:59
Фото: pxhere.com
27 октября в Москве пройдет конференция InterComm 2022 «Маршрут перестроен. Ищем новую систему координат». Мероприятие посвящено корпоративным коммуникациям. Официальным информационным партнером встречи выступает холдинг 1MI.

Программа конференции состоит из трех частей. Первая часть посвящена коммуникативным инструментам в эпоху турбулентности. Одним из главных спикеров этого этапа будет зампред Госдумы РФ Борис Чернышов, который выступит с докладом «Куда катится мир? Взгляд на меняющуюся конъюнктуру коммуникаций», сообщает newsnn.ru.

Результаты совместного исследования InterComm и ЭКОПСИ Консалтинг «Зеркало коммуникаций» представит директор HR-проектов Виктория Кабакова.

CEO, директора крупнейших организаций в сфере HR и PR встретятся в рамках дискуссий «Как коммуницировать самое худшее» и «ESG: проверка на прочность бренда работодателя».

Директор по развитию «Яндекс Go для бизнеса» Олеся Мордовина проведет виртуальную дегустацию well-being инструментов для сложных периодов. Тема ее доклада — «Льготный пакет: прокладываем путь к сердцу сотрудника».

Все эти выступления пройдут на основной сцене площадки. На альтернативной сцене тем временем будут состязаться крупнейшие компании из области финансовых технологий — Тинькофф Банк и банк «Открытие». Представители этих финорганизаций представят свои подходы к созданию корпоративной 360-системы медиакоммуникаций.

В ходе второй части будут обсуждаться ключевые вызовы текущего года.

В аквариумной дискуссии «Бренд работодателя в 2022: трансформация и повышение устойчивости» выступят представители лидирующих организаций отрасли. Среди них — Сбер, «СИБУР», РЖД, Газпромбанк, «Теле2».

Дискуссия пройдет на основной сцене. В рамках своего TED-выступления эксперт по стратегии, идеологии и брендингу Антон Буланов обозначит актуальность сценарного планирования.

Основатель и гендиректор организации REDLINE Елена Шурыгина представит прогноз о том, что произойдет с ивентами в ближайший период. Также участники конференции могут посетить лайфхак-сессию, посвященную эффективности проведения онлайн-встречи руководства организаций с работниками. Эту сессию проведет СЕО в ООО «ПРУФИКС» Алексей Маханьков.

Третья часть мероприятия посвящена практическим аспектам. Авторы проектов из шорт-листа премии InterComm 2022 презентуют свои кейсы на основной и альтернативной сценах площадки.

На заключительном этапе лауреатам XIII премии в области корпоративных коммуникаций InterComm 2022 торжественно вручат награды.

#Общество
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