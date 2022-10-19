Организаторы InterComm 2022 опубликовали программу конференции

Все эти выступления пройдут на основной сцене площадки. На альтернативной сцене тем временем будут состязаться крупнейшие компании из области финансовых технологий — Тинькофф Банк и банк «Открытие». Представители этих финорганизаций представят свои подходы к созданию корпоративной 360-системы медиакоммуникаций.