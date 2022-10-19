Организаторы InterComm 2022 опубликовали программу конференции

Программа конференции состоит из трех частей. Первая часть посвящена коммуникативным инструментам в эпоху турбулентности. Одним из главных спикеров этого этапа будет зампред Госдумы РФ Борис Чернышов, который выступит с докладом «Куда катится мир? Взгляд на меняющуюся конъюнктуру коммуникаций», сообщает newsnn.ru.
Результаты совместного исследования InterComm и ЭКОПСИ Консалтинг «Зеркало коммуникаций» представит директор HR-проектов Виктория Кабакова.
CEO, директора крупнейших организаций в сфере HR и PR встретятся в рамках дискуссий «Как коммуницировать самое худшее» и «ESG: проверка на прочность бренда работодателя».
Директор по развитию «Яндекс Go для бизнеса» Олеся Мордовина проведет виртуальную дегустацию well-being инструментов для сложных периодов. Тема ее доклада — «Льготный пакет: прокладываем путь к сердцу сотрудника».
Все эти выступления пройдут на основной сцене площадки. На альтернативной сцене тем временем будут состязаться крупнейшие компании из области финансовых технологий — Тинькофф Банк и банк «Открытие». Представители этих финорганизаций представят свои подходы к созданию корпоративной 360-системы медиакоммуникаций.
В ходе второй части будут обсуждаться ключевые вызовы текущего года.
В аквариумной дискуссии «Бренд работодателя в 2022: трансформация и повышение устойчивости» выступят представители лидирующих организаций отрасли. Среди них — Сбер, «СИБУР», РЖД, Газпромбанк, «Теле2».
Дискуссия пройдет на основной сцене. В рамках своего TED-выступления эксперт по стратегии, идеологии и брендингу Антон Буланов обозначит актуальность сценарного планирования.
Основатель и гендиректор организации REDLINE Елена Шурыгина представит прогноз о том, что произойдет с ивентами в ближайший период. Также участники конференции могут посетить лайфхак-сессию, посвященную эффективности проведения онлайн-встречи руководства организаций с работниками. Эту сессию проведет СЕО в ООО «ПРУФИКС» Алексей Маханьков.
Третья часть мероприятия посвящена практическим аспектам. Авторы проектов из шорт-листа премии InterComm 2022 презентуют свои кейсы на основной и альтернативной сценах площадки.
На заключительном этапе лауреатам XIII премии в области корпоративных коммуникаций InterComm 2022 торжественно вручат награды.