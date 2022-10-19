Названы три способа, как избавиться от осенней хандры

В сентябре–ноябре, традиционно, растет число обращений за психологической помощью. Это связано с множеством факторов. Так, с наступлением осени многие люди ощущают упадок сил, апатию и повышенную тревожность. Подобные симптомы могут говорить о «метеочувствительности» — под данным термином подразумевается реакция организма на изменение погодных условий. На погоду, в первую очередь, реагирует вегетативная нервная система человека, которая отвечает за пульс, обмен веществ, давление и другие процессы в организме. Эта система помогает нам адаптироваться к меняющимся условиям среды. То есть прямой корреляции между погодой и настроением нет. При этом, осенью происходит обострение хронических недугов, рост заболеваемости ОРВИ, а ухудшение самочувствия способствует плохому настроению. Еще одним поводом обращения за консультацией психолога является начало учебного года, когда люди сталкиваются со стрессом из-за повышенных нагрузок, а также отсутствия времени на прогулки и развлечения. Этот факт касается не только детей, но и их родителей.