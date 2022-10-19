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На центральной улице Белгорода установили терминал с афишей для туристов

Вчера, 11:35
Фото: министерство цифрового развития
инфомат для туристов в центре Белгорода
С помощью информата гости города смогут ознакомиться с популярными маршрутами и узнать о мероприятиях, сообщили в областном правительстве.

В Белгороде на улице 50-летия Белгородской области в районе ТЦ «Маяк» установили инфомат. Жители и гости города с его помощью смогут ознакомиться с афишей и узнать о популярных маршрутах.

Терминал подключают к интернету. Работать он начнёт в ближайшее время. Также у туристов появится возможность точно узнать адреса достопримечательностей, музеев и парков, забронировать билеты на бесплатные мероприятия или в театр и на выставки, в том числе по Пушкинской карте.

Инфомат для города приобрели при поддержке «Русатом. Инфраструктурные решения».

 

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Касается каждого#Белгородский арбат#Инфомат для туристов#Наталья Корявых
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