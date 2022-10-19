На центральной улице Белгорода установили терминал с афишей для туристов

В Белгороде на улице 50-летия Белгородской области в районе ТЦ «Маяк» установили инфомат. Жители и гости города с его помощью смогут ознакомиться с афишей и узнать о популярных маршрутах.
Терминал подключают к интернету. Работать он начнёт в ближайшее время. Также у туристов появится возможность точно узнать адреса достопримечательностей, музеев и парков, забронировать билеты на бесплатные мероприятия или в театр и на выставки, в том числе по Пушкинской карте.
Инфомат для города приобрели при поддержке «Русатом. Инфраструктурные решения».