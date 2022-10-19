На нескольких улицах Белгорода пропало электричество

На нескольких улицах в Белгороде нет электроэнергии. Сообщения об отсутствии электричества поступают с улиц Щорса, Королёва, Костюкова, Шаландина. Также нет света у некоторых жителей центра города. Произошедшее прокомментировал мэр.
«В течение часа работы завершат в полном объёме. Большую часть светофоров уже перезапустили. Сбой произошел из-за технологического нарушения в сети 6 кВ», – написал Иванов.
Информацию подтверждает Белгородэнерго. Уточняется, что у 60% потребителей подача электроэнергии уже возобновлена по резервным схемам.
Белгородцы услышали звуки взрывов утром 19 октября. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о попадании снаряда на объект инфраструктуры. Он также говорил, что повреждения незначительные.