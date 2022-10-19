На медосмотр чиновников Белгородской области потратят 2,5 млн рублей

На ежегодную диспансеризацию государственных гражданских и муниципальных служащих готовы потратить 2 560 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Белгородской области.
Известно, что медосмотр пройдут 1654 человека — представители администрации Белгорода, правительства области, минкульта, министерства имущественных и земельных отношений, минспорта и т.д. Всего в обследовании примут участие 39 региональных учреждений.
Сотрудников правительства и администрации обследуют невролог, хирург, офтальмолог, эндокринолог, психиатр, терапевт. Также чиновников ждёт анализ крови, флюорография, электрокардиография и исследование на онкомаркеры.
По окончании диспансеризации чиновники получат паспорта здоровья с результатами осмотра врачей-специалистов и исследований. В случае нахождения заболевания, которое будет препятствовать прохождению госслужбы, человеку в течение 10 дней пришлют заключение.
Согласно документам госзакупки, ежегодный осмотр будет проходить с 31 октября по 20 декабря 2022 года в Белгороде.
Исполнителя контракта определили 17 октября в ходе электронного аукциона.