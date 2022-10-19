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На медосмотр чиновников Белгородской области потратят 2,5 млн рублей

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI
Лот появился на госзакупках. Заказчик диспансеризации — министерство здравоохранения Белгородской области.

На ежегодную диспансеризацию государственных гражданских и муниципальных служащих готовы потратить 2 560 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Белгородской области.

Известно, что медосмотр пройдут 1654 человека — представители администрации Белгорода, правительства области, минкульта, министерства имущественных и земельных отношений, минспорта и т.д. Всего в обследовании примут участие 39 региональных учреждений.

Сотрудников правительства и администрации обследуют невролог, хирург, офтальмолог, эндокринолог, психиатр, терапевт. Также чиновников ждёт анализ крови, флюорография, электрокардиография и исследование на онкомаркеры.

По окончании диспансеризации чиновники получат паспорта здоровья с результатами осмотра врачей-специалистов и исследований. В случае нахождения заболевания, которое будет препятствовать прохождению госслужбы, человеку в течение 10 дней пришлют заключение.

Согласно документам госзакупки, ежегодный осмотр будет проходить с 31 октября по 20 декабря 2022 года в Белгороде.

Исполнителя контракта определили 17 октября в ходе электронного аукциона.

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#Алина Харина#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Медосмотр#Врачи#Чиновник#Медицина#Диспансеризация
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