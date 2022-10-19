Лучший слесарь-ремонтник дивизиона Руда работает на Стойленском ГОКе

В финале, который прошел на Стагдоке (г. Липецк), за звание лучших боролись призеры аналогичных конкурсов на своих площадках.
В первой части практического задания участникам предстояло за двадцать минут выполнить инструментальный контроль размеров детали и составление эскиза детали. Во второй — за полтора часа изготовить пластину по заданным параметрам. Жюри оценивало качество и скорость выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В результате лучшим слесарем-ремонтником дивизиона Руда признан Владимир Косинов, слесарь-ремонтник цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования СГОКа, набравший максимальное количество баллов. Второе место занял представитель ремонтного цеха Доломита Михаил Перепелкин. На третьем месте работник ремонтного цеха Стагдока Иван Чурляев.
Участников отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
«Конкурсы „Лучший по профессии“ среди сотрудников разных площадок добывающего дивизиона Группы способствуют обмену передовым опытом, укреплению дружественных и профессиональных связей между коллективами. Это еще одна возможность развития компетенций наших сотрудников, и поощрения лучших из них», – прокомментировал генеральный директор Стагдока и Доломита Сергей Третьяков.