Лучший слесарь-ремонтник дивизиона Руда работает на Стойленском ГОКе

В первой части практического задания участникам предстояло за двадцать минут выполнить инструментальный контроль размеров детали и составление эскиза детали. Во второй — за полтора часа изготовить пластину по заданным параметрам. Жюри оценивало качество и скорость выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.