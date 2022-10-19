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Как качественно отремонтировать окна и двери

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Пластиковые и алюминиевые окна и двери со стеклянными вставками — очень частый элемент современных зданий.

Конструкция здесь отличается большой надёжностью, однако и она иногда может выходить из строя. Кроме этого, порой приходится устанавливать дополнительные элементы — такие, как москитные сетки или сетки для кошек.

На сайте Помощь окнам.рф предлагаются профессиональные услуги мастера по ремонту светопрозрачных конструкций, таких, как окна и двери. Здесь вам помогут сделать дом теплее.

Какие услуги тут предоставляются

Эта компания выполняет любые работы, связанные с дверями и окнами — вплоть до капитального ремонта. Вот примерный список наиболее популярных услуг:

  • утепление;
  • регулировка;
  • устранение запотевания стёкол;
  • замена повреждённых стеклопакетов;
  • звукоизоляция.

Благодаря этому жизнь в вашем доме станет уютнее — ведь стёкла будут достаточно непроницаемыми для холодного воздуха с улицы зимой и для посторонних звуков в любое время года.

Меняют ли деревянные окна

Да, здесь производится замена и ремонт в том числе деревянных конструкций. Они могут прийти в негодность из-за длительного срока службы, а могут просто потребовать эстетической реставрации и покраски.

В компании работают со всеми видами оконных рам и стёкол, включая алюминиевые, деревянные и пластиковые конструкции.

Ставить ли сетки

Это тоже достаточно востребованная услуга. Никто летом не хочет, чтобы по вечерам на свет в квартире слетались комары. Если в доме живёт особо любопытная кошка, любящая сидеть на подоконнике и наблюдать за птицами — тоже потребуется установить сетку.

Эти элементы выполняют разные функции — от вышеуказанных до фильтрации пыли.

Стоимость

Все эти услуги — хорошая вещь, которая может существенно повысить уровень комфорта в доме. Но что же с ценами? Их можно узнать на сайте компании: здесь указана только примерная стоимость, окончательная же зависит от объёма работы и от того, насколько сложной она окажется. В целом «Помощь Окнам» старается предлагать клиентам доступные цены.

Консультацию заказывают онлайн на сайте — для этого следует оставить номер телефона и запросить обратный звонок. Через некоторое время вам перезвонит представитель фирмы и уточнит, что именно вам требуется и сколько окон (дверей) нужно починить. После этого вам назовут стоимость всей работы и оформят заказ, если вас устраивают все условия.

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек».

 

#Общество#Ремонт#Окна#Двери
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