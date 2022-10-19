Для въезда в Казахстан жителям России достаточно предъявить паспорт РФ и загранпаспорт. Отметим, что иностранцы могут находиться на территории Казахстана 90 суток. После этого необходимо обратиться в соответствующие органы для получения разрешения на временное проживание (РВП). Цель пребывания необходимо обосновать — на длительный срок в стране могут остаться те, кто работает на территории Казахстана, учится или проходит лечение, прибыл с миссионерской деятельностью, воссоединился с семьёй.