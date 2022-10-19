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Как белгородцам получить вид на жительство в Казахстане

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI

Стало известно, в каких случаях белгородцы могут получить ВНЖ в Казахстане

После начала частичной мобилизации многие россияне решили уехать за границу. Одной из самых популярных стран, куда отправились жители России, стал Казахстан. Как получить вид на жительство в Казахстане — в нашем материале.

Для въезда в Казахстан жителям России достаточно предъявить паспорт РФ и загранпаспорт. Отметим, что иностранцы могут находиться на территории Казахстана 90 суток. После этого необходимо обратиться в соответствующие органы для получения разрешения на временное проживание (РВП). Цель пребывания необходимо обосновать — на длительный срок в стране могут остаться те, кто работает на территории Казахстана, учится или проходит лечение, прибыл с миссионерской деятельностью, воссоединился с семьёй.

Стоит подчеркнуть, что РВП в Казахстане даётся иностранцам максимум на один год.

Как получить вид на жительство

Вид на жительство в Казахстане выдаётся сроком на десять лет. С ВНЖ иностранец имеет право жить в любом городе Казахстана, покупать недвижимость и транспорт, свободно въезжать и выезжать из страны.

Для получения разрешения на постоянное проживание необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление-анкету;
  • Автобиографию;
  • Копию и подлинник загранпаспорта;
  • Справку о несудимости;
  • Документ, подтверждающий платёжеспособность;
  • Договор об аренде жилья;
  • Медицинскую справку;
  • Фотографию;
  • Документ об уплате госпошлины.

В случае положительного решения россиянин должен подать в отдел миграционной службы для получение ВНЖ паспорт, уведомление о регистрации по месту жительства, документ об уплате госпошлины за регистрацию места жительства и две фотографии.

Процедура оформления ВНЖ занимает не более 60 дней.

В ВНЖ могут отказать незаконным иммигрантам, лицам, совершившим преступления против человечества, имеющим непогашенную судимость, неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в Казахстане, разжигающим межнациональную вражду и т. д.

По данным «Коммерсанта» со ссылкой на Миграционную службу МВД Казахстана, в республику в 2022 году приехали 1,66 млн россиян, а уехали 1,64 млн граждан РФ. 23 сентября погранслужба Казахстана сообщила об увеличении числа прибывших в республику россиян.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вид на жительство#Казахстан#Документы
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