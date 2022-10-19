Для въезда в Казахстан жителям России достаточно предъявить паспорт РФ и загранпаспорт. Отметим, что иностранцы могут находиться на территории Казахстана 90 суток. После этого необходимо обратиться в соответствующие органы для получения разрешения на временное проживание (РВП). Цель пребывания необходимо обосновать — на длительный срок в стране могут остаться те, кто работает на территории Казахстана, учится или проходит лечение, прибыл с миссионерской деятельностью, воссоединился с семьёй.
Стоит подчеркнуть, что РВП в Казахстане даётся иностранцам максимум на один год.
Вид на жительство в Казахстане выдаётся сроком на десять лет. С ВНЖ иностранец имеет право жить в любом городе Казахстана, покупать недвижимость и транспорт, свободно въезжать и выезжать из страны.
Для получения разрешения на постоянное проживание необходимо предоставить следующие документы:
В случае положительного решения россиянин должен подать в отдел миграционной службы для получение ВНЖ паспорт, уведомление о регистрации по месту жительства, документ об уплате госпошлины за регистрацию места жительства и две фотографии.
Процедура оформления ВНЖ занимает не более 60 дней.
В ВНЖ могут отказать незаконным иммигрантам, лицам, совершившим преступления против человечества, имеющим непогашенную судимость, неоднократно нарушавшим законодательство о правовом положении иностранцев в Казахстане, разжигающим межнациональную вражду и т. д.
По данным «Коммерсанта» со ссылкой на Миграционную службу МВД Казахстана, в республику в 2022 году приехали 1,66 млн россиян, а уехали 1,64 млн граждан РФ. 23 сентября погранслужба Казахстана сообщила об увеличении числа прибывших в республику россиян.