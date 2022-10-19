ИРИ: Республика Марий Эл вошла в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Журналисты, социологи и эксперты проводят исследование, в котором выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодежи. Основные вопросы задают участникам по всей России в возрасте от 18 до 35 лет. Они называют 15 событий, которые повлияли на жизнь всей страны, и 5 событий – на жизнь региона.