ИРИ: Республика Марий Эл вошла в проект «20 главных событий России за 20 лет»

Данный проект является фиксацией в информационном пространстве того, чем живет Россия последние 20 лет. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Журналисты, социологи и эксперты проводят исследование, в котором выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего повлияли на жизнь молодежи. Основные вопросы задают участникам по всей России в возрасте от 18 до 35 лет. Они называют 15 событий, которые повлияли на жизнь всей страны, и 5 событий – на жизнь региона.
В этот раз в центре внимания оказалась Республика Марий Эл. Она известна своей богатой историей, культурой, самобытностью и гостеприимством. Тут многое поменялось к лучшему за последние два десятилетия.
Так, в 2020 году в республике благоустроили 11 общественных территорий. В Козьмодемьянске благоустроили улицу Пыринова. В селе Шойбулак по улице Мира сделали ремонт автомобильной дороги. В поселке Параньга благоустроили центральный сквер 40-летия Победы.
Были отреставрированы дома культуры в сельских райцентрах. В прошлом году прошел капремонт трех сельских ДК в рамках национального проекта «Культура». С 2019 года приведены в порядок десять учреждений.
Также в Марий Эл отремонтировали ряд образовательных учреждений. Учащиеся Алексеевской школы Советского района имеют возможность заниматься в обновленном спортивном зале. Такой же спортзал появился в поселке Сысоево.
Кроме того, в 2019 году в Волжске был построен детсад, который полностью решил проблему нехватки мест. А в 2020 году здесь открылась школа № 5.
Преобразились сквер им. Ю.М. Свирина и пешеходная зона улицы Свердлова в Йошкар-Оле.
Также в Йошкар-Оле в 2014 году появился Марийский театр оперы и балета им. Эрика Сапаева. Он соответствует высоким мировым стандартам. Его площадь составляет 432 квадратных метра, а зрительный зал вмещает 644 посетителя.
Ранее отремонтировали Марийский национальный театр, ТЮЗ и кукольный театр.