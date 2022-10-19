Эксперты ИРИ внесли достижения Коми в проект "20 главных событий России за 20 лет"

В Сыктывкаре работает современный бассейн «Орбита». Главными особенностями этого спортивного объекта являются возможность обучения плаванию детей в возрасте до 12 лет и наличие 50-метрового бассейна с десятью дорожками для взрослых. Зал сухого плавания оснащен современными тренажерами для имитации. Здесь учат плавать новичков и проводят тренировки спортсмены-профессионалы. Трибуны рассчитаны на 640 зрителей. Есть ложи для VIP-персон, а также для маломобильных граждан.