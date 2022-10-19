Эксперты ИРИ внесли достижения Коми в проект "20 главных событий России за 20 лет"

Исследователи предлагают россиянам перечислить 15 событий, сильнее других повлиявших на жизнь всей страны, а также пять событий, которые отразились на их регионах, пишет newstracker.ru
В центре внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня оказалась Республика Коми. Речь идет о суровом северном крае с уникальными природными ландшафтами, в котором огромное множество культурных и этнографических памятников.
Республика Коми сегодня уже не является местом среди болот и тайги. Она представляет собой сейчас современный субъект РФ, у которого огромный индустриальный и туристический потенциал. За последние 20 лет местная власть сделала в этом направлении немало.
В Сыктывкаре в 2020 году в новое здание переехала гимназия им. А.С. Пушкина. Корпус на 1200 мест открыли на территории нового микрорайона Орбита. Учебное заведение получило новую площадь, поскольку старый корпус закрыли в 2019 году по требованиям технической безопасности. Дети учились в помещениях, предоставленных торгово-экономическим колледжем.
Объездную дорогу в Сыктывкаре сделали современной и более комфортной. Масштабная реконструкция предусматривала асфальтирование грунтовой дороги, замену водопропускных труб, создание водоотводных канав, восстановление смотровых колодцев в подземных инженерных сетях, установку 121 столба освещения, а также оборудование тротуара и переходов для пешеходов. Проект обошелся в 191 миллион рублей.
В 2018-м открыли вторую очередь моста через Чевъю. Результатом реализации этого проекта стала разгрузка ключевых автотрасс Сыктывкара. Мост существенно сокращает время в пути из Эжвинского района в Сыктывкар. На первые две очереди строительства местный бюджет выделил около 300 миллионов рублей.
В Сыктывкаре работает современный бассейн «Орбита». Главными особенностями этого спортивного объекта являются возможность обучения плаванию детей в возрасте до 12 лет и наличие 50-метрового бассейна с десятью дорожками для взрослых. Зал сухого плавания оснащен современными тренажерами для имитации. Здесь учат плавать новичков и проводят тренировки спортсмены-профессионалы. Трибуны рассчитаны на 640 зрителей. Есть ложи для VIP-персон, а также для маломобильных граждан.
Масштабная реконструкция была проведена на Республиканском стадионе Сыктывкара: добавилась еще одна трибуна, уложено искусственное покрытие, появились беговые дорожки, установлены осветительные мачты, создано звуковое оборудование, вывешено табло и обновлено ограждение стадиона. Проект обошелся в три миллиарда рублей, резюмировали авторы проекта "20 главных событий России за 20 лет".