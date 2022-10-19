Эксперты ИРИ внесли достижения Карелии в проект "20 главных событий России за 20 лет"

В 2017 году в Суоярви вместо сгоревшей ранее спортивной школы открыли новый ФОК. На реализацию проекта выделили 76 миллионов. В том же 2017-м новый спортивный объект появился и в Питкяранте. В комплексе работают спортзалы и бассейн, резюмировали авторы проекта "20 главных событий России за 20 лет".