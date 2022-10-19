Эксперты ИРИ внесли достижения Карелии в проект "20 главных событий России за 20 лет"

Возраст респондентов – от 18 до 35 лет. В исследовании участвуют граждане из всех российских субъектов. Авторы проекта просят их перечислить 15 событий, оказавших сильнейшее влияние на жизнь государства, и пять событий, которые сказались на жизни регионов, пишет nashgorod.ru.
В центре внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня оказалась Карелия — республика, которую называют краем озер и рек. В западной части Карелия граничит с Финляндией, а в северо-восточной ее омывает Белое море. На территории республики располагаются самые крупные озера в Европе — Онежское и Ладожское.
В 2020 году в столице Карелии – Петрозаводске – была проведена масштабная реконструкция железнодорожного вокзала. Его здание сегодня представляет собой объект культурного наследия. Проект обошелся в 800 миллионов рублей.
В Кижах открыли в минувшем году Преображенскую церковь, которой уже 300 лет. Шедевр деревянного зодчества, являющийся памятником ЮНЕСКО, не работал в течение 40 лет, поскольку здание признали аварийным.
Конец 2017 года ознаменовался для Петрозаводска открытием нового двухполосного Гоголевского моста, протяженность которого составляет 318 метров. В строительство путепровода вложили около миллиарда рублей, и 600 миллионов из этой суммы были получены через современную систему взимания платежей «Платон».
Новый перинатальный центр начал работать в Петрозаводске в 2018-м. В проект, предусматривавший строительство медицинского учреждения с его последующим оснащением, инвестировали 2,4 миллиарда рублей.
Власти Карелии активно занимаются развитием сети спортивных объектов для проведения массовых тренировок. На территориях небольших городов и поселков республики постоянно открываются физкультурные комплексы и площадки, находящиеся в шаговой доступности.
В 2017 году в Суоярви вместо сгоревшей ранее спортивной школы открыли новый ФОК. На реализацию проекта выделили 76 миллионов. В том же 2017-м новый спортивный объект появился и в Питкяранте. В комплексе работают спортзалы и бассейн, резюмировали авторы проекта "20 главных событий России за 20 лет".