Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты ИРИ внесли достижения Карелии в проект "20 главных событий России за 20 лет"

Вчера, 09:20
Национальный проект «20 главных событий России за 20 лет» представляют медиахолдинг 1MI и АНО «ИРИ». Журналисты совместно с социологами устанавливают эпизоды истории, заметнее остальных сказавшиеся на жизни молодежи.

Возраст респондентов – от 18 до 35 лет. В исследовании участвуют граждане из всех российских субъектов. Авторы проекта просят их перечислить 15 событий, оказавших сильнейшее влияние на жизнь государства, и пять событий, которые сказались на жизни регионов, пишет nashgorod.ru.

В центре внимания авторов проекта «20 главных событий России за 20 лет» сегодня оказалась Карелия — республика, которую называют краем озер и рек. В западной части Карелия граничит с Финляндией, а в северо-восточной ее омывает Белое море. На территории республики располагаются самые крупные озера в Европе — Онежское и Ладожское.

В 2020 году в столице Карелии – Петрозаводске – была проведена масштабная реконструкция железнодорожного вокзала. Его здание сегодня представляет собой объект культурного наследия. Проект обошелся в 800 миллионов рублей.

В Кижах открыли в минувшем году Преображенскую церковь, которой уже 300 лет. Шедевр деревянного зодчества, являющийся памятником ЮНЕСКО, не работал в течение 40 лет, поскольку здание признали аварийным.

Конец 2017 года ознаменовался для Петрозаводска открытием нового двухполосного Гоголевского моста, протяженность которого составляет 318 метров. В строительство путепровода вложили около миллиарда рублей, и 600 миллионов из этой суммы были получены через современную систему взимания платежей «Платон».

Новый перинатальный центр начал работать в Петрозаводске в 2018-м. В проект, предусматривавший строительство медицинского учреждения с его последующим оснащением, инвестировали 2,4 миллиарда рублей.

Власти Карелии активно занимаются развитием сети спортивных объектов для проведения массовых тренировок. На территориях небольших городов и поселков республики постоянно открываются физкультурные комплексы и площадки, находящиеся в шаговой доступности.

В 2017 году в Суоярви вместо сгоревшей ранее спортивной школы открыли новый ФОК. На реализацию проекта выделили 76 миллионов. В том же 2017-м новый спортивный объект появился и в Питкяранте. В комплексе работают спортзалы и бассейн, резюмировали авторы проекта "20 главных событий России за 20 лет". 

 

Подпишитесь
Как выглядит село Никольское под Белгородом после обстрела: фоторепортаж
Сегодня, 15:25
Гладков рекомендовал продлить каникулы в белгородских школах
Сегодня, 09:23
«Там нужен больше»: белгородский доброволец «Ахмата» хочет вернуться в зону СВО
Сегодня, 16:26
Гладков рассказал о комендантском часе в Белгородской области
Сегодня, 19:34
В Ространснадзоре рассказали об иске к ЕТК и ещё к двум белгородским перевозчикам
Сегодня, 16:44
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Сегодня, 19:59