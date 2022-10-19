Делегация Пермской ЦБК побывала с бизнес-миссией в Бразилии

Как сообщает properm.ru, визит в Бразилию был обусловлен тем, что в этой стране развита целлюлозно-бумажная промышленность. Более того, в данной сфере Бразилия является одним из мировых лидеров.
Генеральный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов напомнил, что сейчас многие страны закрыты для российских промышленников из-за санкций. Поэтому многие компании ищут партнёров в странах БРИКС. В частности, есть планы по созданию инжинирингового центра для производства запчастей для ремонта оборудования в России.
Директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев заявил, что визит в Бразилию — это не только новые контакты, но и конкретные запросы на поставку оборудования и деталей.
По словам Бондарева, бразильские заводы могут стать альтернативой поставкам европейского оборудования и составить конкуренцию китайским производителям.