«В отношении того, чтобы привлечь людей, которые готовы заниматься вопросами безопасности, у нас есть ДНД. А то, что вы предлагаете — с гражданским оружием, с которым люди ходят на зайцев и лис, выйти куда, на границу? Мне кажется, что это несерьёзно», — подчеркнул губернатор.