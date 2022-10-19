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Что такое тероборона и есть ли она в Белгородской области?

Сегодня, 07:53
Фото: 1MI

Стало известно, кого принимают в ряды теробороны

Разбираемся в материале «Бел.Ру», что такое тероборона и кто в неё входит.

Согласно тексту статьи 22 ФЗ «Об обороне», территориальная оборона — это система осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, а также объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций, связи и т. д.

В задачи теробороны также входит предотвращение и борьба с диверсионно-разведывательными и террористическими силами, установление и поддержание режима военного или чрезвычайного положения.

Тероборона может вестись как на всей территории России, так и в отдельных районах. Руководителями штабов территориальной обороны являются высшие должностные лица субъектов РФ. Отметим, что в данные отряды могут входить мобилизованные.

В конце октября губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову предложили включить в тероборону людей с гражданским оружием. По словам местного жителя, в регионе числится немало отставных сотрудников силовых ведомств, также у некоторых людей есть гражданское оружие. Часть из них по разным причинам не подлежит мобилизации.

Губернатор ответил, что после объявления частичной мобилизации обеспечением безопасности в рамках территориальной обороны занимается Минобороны.

«В отношении того, чтобы привлечь людей, которые готовы заниматься вопросами безопасности, у нас есть ДНД. А то, что вы предлагаете — с гражданским оружием, с которым люди ходят на зайцев и лис, выйти куда, на границу? Мне кажется, что это несерьёзно», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в Белгородской области функционирует добровольная народная дружина. В отряды ДНД входит 5 тыс. человек. В основном дружина работает на территории приграничных районов. Чтобы вступить в ряды ДНД, необходимо обратиться в администрацию населённого пункта.

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#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Оборона#Днд#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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