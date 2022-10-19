Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до трёх

Глава региона посетил подвергшийся обстрелу со стороны Украину город Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до трёх. Мужчину отправили на операцию, женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Попала в больницу и ещё одна пострадавшая. Всем оказывают помощь врачи.