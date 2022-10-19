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Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до трёх

Вчера, 09:46
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Подробности рассказал белгородский губернатор Вячеслав Гладков с места событий.

Глава региона посетил подвергшийся обстрелу со стороны Украину город Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до трёх. Мужчину отправили на операцию, женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Попала в больницу и ещё одна пострадавшая. Всем оказывают помощь врачи.

Обстрел произошёл в первой половине дня 19 октября. Снаряды попали в торговый центр и ФОК.

Обстрелу утром подвергся и областной центр. Снаряд упал на территорию объекта инфраструктуры, в городе временно пропало электричество. К полудню проблему устранили.

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#Происшествия#Операция на Украине#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел#Пострадавшие#Наталья Корявых
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