Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до трёх

Глава региона посетил подвергшийся обстрелу со стороны Украину город Шебекино. Количество пострадавших увеличилось до трёх. Мужчину отправили на операцию, женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Попала в больницу и ещё одна пострадавшая. Всем оказывают помощь врачи.
Обстрел произошёл в первой половине дня 19 октября. Снаряды попали в торговый центр и ФОК.
Обстрелу утром подвергся и областной центр. Снаряд упал на территорию объекта инфраструктуры, в городе временно пропало электричество. К полудню проблему устранили.