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Белгородцы недовольны отсутствием объявления остановок в автобусах

Сегодня, 06:38
Фото: Bel.ru
Житель областного центра обратился к главе региона в ходе прямой линии. Вячеслав Гладков назвал это издержками цифровизации.

Горожане недовольны, что во многих автобусах не объявляют остановки. К губернатору обратился один из местных жителей. Мужчина переехал в город недавно. Он попросил, чтобы хотя бы водители говорили про остановки.

Гладков назвал это издержками цифровизации, поскольку остановки в автобусах объявляют автоматически через систему ГЛОНАСС. Работает она не везде. По словам губернатора, это недоработка властей.

Он также подчеркнул, что при покупке автобусов не ставилась задача приобрести дополнительные опции. Микрофонов у водителей нет, поэтому объявлять об остановках они не смогут. Улучшение сотовой связи должно позволить решить недочёты, подытожил Гладков.

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