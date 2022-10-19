Белгородцы недовольны отсутствием объявления остановок в автобусах

Горожане недовольны, что во многих автобусах не объявляют остановки. К губернатору обратился один из местных жителей. Мужчина переехал в город недавно. Он попросил, чтобы хотя бы водители говорили про остановки.
Гладков назвал это издержками цифровизации, поскольку остановки в автобусах объявляют автоматически через систему ГЛОНАСС. Работает она не везде. По словам губернатора, это недоработка властей.
Он также подчеркнул, что при покупке автобусов не ставилась задача приобрести дополнительные опции. Микрофонов у водителей нет, поэтому объявлять об остановках они не смогут. Улучшение сотовой связи должно позволить решить недочёты, подытожил Гладков.